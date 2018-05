CARLO CASTAGNA È MORTO, STRAGE DI ERBA/ Perdonò Rosa e Olindo, i figli: "lasci voragine di vuoto"

Carlo Castagna è morto, strage di Erba, scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni

26 maggio 2018 - agg. 26 maggio 2018, 10.50 Davide Giancristofaro Alberti

Carlo Castagna durante un'intervista di Tv2000

Carlo Castagna è morto nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo che era riuscito a perdonare Olindo Romano e Rosa Bazzi, gli autori della strage di Erba in cui morirono il nipote Youssef, la figlia Raffaella Castagna e la moglie Paola Galli, oltre che la vicina di casa Valeria Cherubini. A dare l'annuncio della morte di Castagna sono stati i figli Pietro e Beppe, come riportato da La Provincia di Como:"Ne abbiamo passate tante insieme ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e da ammirare, e pur sapendo che adesso sarai felice perché hai ritrovato la tua Polly, Raffaelle e il piccolo Fefè, a noi lasci una voragine di vuoto immensa e ci mancherai infinitamente". Insomma, una persona apprezzata tanto nel pubblico quanto nella vita privata: la morte di Carlo Castagna lascerà secondo i familiari un vuoto incolmabile. (agg. di Dario D'Angelo)

CARLO CASTAGNA E' MORTO

Nelle scorse ore è morto Carlo Castagna, personaggio noto per i tristi fatti del dicembre 2006 di Erba, quando i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, uccisero tre donne, un bimbo e un cane, dando poi fuoco alle loro abitazioni. Aveva 74 anni, ed è morto per cause sconosciute, molto probabilmente, un male incurabile. Era molto conosciuto a Erba, titolare di una nota azienda nel settore dell’arredamento, nonché ex consigliere comunale ed assessore. Durante quella tragica notte dell’11 dicembre di 12 anni fa, Carlo perse la moglie, la figlia e il nipote, nella strage compiuta in due appartamenti situati nel centro della cittadina in provincia di Como. Rosa e Olindo, esasperati dai vicini di casa, a loro modo di vedere troppo rumorosi, decisero di farla finita, uccidendo a coltellate e a sprangate Raffaella Castagna (la figlia) e il piccolo Youssef Marzouk, il nipote.

CARLO CASTAGNA AVEVA PERDONATO I DUE ASSASSINI

Ammazzata anche Paola Galli, la moglie di Carlo, e la vicina di casa, Valeria Cherubini, compreso il suo cane. Si salvò, riportando comunque delle gravi conseguenza, Mario Frigerio, il marito di quest’ultima, che si finse morto e che venne così risparmiato. Ad incastrare i due coniugi fu proprio il Frigerio, con il tribunale di Como che condannò i due assassini all’ergastolo. Carlo Castagna negli ultimi anni è stato spesso e volentieri ospitato da diversi programmi televisivi, proprio per parlare di questa tragica vicenda; si è avvicinato moltissimo alla fede, confessando di aver perdonato Rosa e Olindo proprio grazie alla religione cristiana, una storia che divenne anche un libro dal titolo “Il perdono di Erba”. L’annuncio della morte di Carlo, è stato dato dai famigliari.

