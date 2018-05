Insetti nelle sale operatorie/ Al Broni Stradella di Pavia scatta la disinfestazione: stop agli interventi

Insetti nelle sale operatorie al Broni Stradella di Pavia scatta la disinfestazione: stop agli interventi. Da mercoledì a venerdì, disagi per la presenza di numerose blatte

L'ospedale Broni-Stradella invaso dagli insetti

Niente interventi chirurgici da mercoledì presso l’ospedale di Broni-Stradella, in provincia di Pavia. Il motivo, come riportato da Cronache Di Pavia, è la presenza di insetti presso la suddetta struttura ospedaliera. Per disinfettare le sale operatorie e alcuni spazi al primo piano, si è dovuto quindi optare per la chiusura delle stesse, favorendo l’intervento degli addetti ai lavori. I disagi sono iniziati nella giornata di mercoledì e si sono protratti anche giovedì e venerdì, con diversi utenti che avrebbero segnalato la questione. Stando alle testimonianze, pare che nelle sale operatorie del Broni-Stradella vi fossero delle blatte, insetti che sembrano degli scarafaggi, e che si riproducono in particolare ai primi caldi, nell’erba e nei boschi. La struttura ospedaliera è immersa nel verde, e di conseguenza, sarebbe stata invasa dall’ospite non gradito.

SI TORNERA' ALLA NORMALITA' LA PROSSIMA SETTIMANA

Altre segnalazioni parlano invece di porcellini di terra, piccoli crostacei di colore scuro e dalla forma sferica, che si trovano di solito nei giardini. Gli insetti, di qualunque specie si tratti, sarebbero entrati da un buco presente nel controsoffitto, ed avrebbero poi invaso le sale operatorie e altri spazi dell'ospedale. La ditta specializzata in opere di disinfestazione è intervenuta con celerità, posizionando delle apposite trappole, per poi effettuare un’opera di disinfestazione permanente, evitando quindi che in futuro le stesse blatte si possano ripresentare nuovamente. E’ stata quindi disposta la chiusura del foro nel controsoffitto di cui sopra, e nel contempo, la verifica di eventuali altre crepe: ad inizio della prossima settimana tutto dovrebbe tornare alla normalità.

