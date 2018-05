La canna più lunga del mondo è italiana/ Video, a Milano spinello da record: 33 metri e due kg di marijuana

La canna più lunga del mondo è italiana, video, a Milano spinello da record: 33 metri e due kg di marijuana. Superato il precedente record di 30 metri che apparteneva agli USA

Canna da record a Milano - Youtube

Nuovo record per l’Italia, forse non proprio nobile, ma comunque di record si tratta: lo spinello più lungo del mondo è stato fabbricato nella nostra penisola. Il traguardo è stato raggiunto precisamente nella giornata di giovedì 24 maggio, in quel di Milano. A realizzarlo è stato il movimento che si chiama Partito del Piccione, che ha reclutato ben 77 “rollatori”, che hanno appunto contribuito a realizzare la canna più lunga di tutti i tempi. Il record precedente apparteneva agli Stati Uniti, e precisamente a dei ragazzi del Massacchussets che avevano realizzato uno spinello lungo ben 30 metri. I nostri compatrioti si sono però superati, riuscendo a tagliare il traguardo dei 33 metri, e divenendo appunto lo spinello più lungo di tutti i tempi.

18 TAVOLI E 2 KG DI MARIJUANA

Per realizzare questa canna da record, ci sono voluti quasi due chilogrammi di marijuana, perfettamente legale visto che il livello di thc al suo interno era quasi zero. Inoltre, sono stati attaccati ben 18 tavoli, per costruire lo spinello che è praticamente alto come un palazzo di dieci/undici piani. Un’iniziativa, come sottolineato dai colleghi de La Repubblica, che è stata realizzata anche per superare le barriere nei confronti del noto proibizionismo sulla cannabis, nonché sulla questione della legalizzazione, sempre d'attualità. Il presidente del Partito del Piccione è Pancio, comico calabrese che ha riunito per l'iniziativa anche alcune star del web e alcuni rapper milanesi. Clicca qui per il video della canna da record

