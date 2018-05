Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 26 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 63/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 26 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.63/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

I giocatori del Lotto del Superenalotto e del 10eLotto assisteranno presto alla nuova estrazione: l'appuntamento con i giochi della Sisal è come sempre questa sera, per l'ultimo concorso di questa settimana. Manca poco inoltre alla conclusione del mese e questo spinge ancora di più gli appassionati a darsi da fare per accaparrare uno dei premi previsti da entrambi i giochi. Nell'ultimo concorso il premio più alto è stato registrato nella provincia di Firenze, a Montespertoli, grazie ad un terno secco sulla ruota cittadina. Il bottino è stato del valore di 45 mila euro. In tutto il gioco ha premiato inoltre gli italiani con 5,7 milioni di euro, che si vanno a sommare ai precedenti registrati da inizio anno, per un totale di circa 470 milioni di euro in tutto. Reggio Calabria e Biella hanno invece centrato il primo posto sul podio delle vincite del 10eLotto. Due fortunelli hanno totalizzato 20 mila euro a testa, ottenuti con 9 numeri su dieci nel caso del giocatore piemontese e di 8 numeri su 9 giocati per l'appassionato della Calabria. Presente all'appello anche la provincia di Siracusa, che grazie a Ferla ha premiato un vincitore con 12.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Aumenta ancora di più il Jackpot, che nell'estrazione del SuperEnalotto di questa sera prevede un bottino di 39,5 milioni di euro. Un montepremi sempre più ricco per tutti gli appassionati della Sisal, che anche oggi potranno rimettersi in gara per centrare la sestina vincente. Un'impresa difficile, soprattutto se si considra le assenze registrate dal primo premio in palio nella storia del gioco. L'ultimo appuntamento ha regalato però qualche soddisfazione a tanti giocatori, soprattutto a quei tre fortunelli che con il 5 sono riusciti a salire al primo posto del podio delle vincite. Il premio ha superato i 54 mila euro, mentre un unico giocatore ha realizzato il 4+, del valore di più di 32 mila euro. Le quote successive non si distaccano di molto da quanto registrato in precedenza, con un forte ribasso rispetto alla media annuale. 525 appassionati hano indovinato infatti il 4 con un premio da 324,63 euro, mentre il 3 ha donato i suoi 27,17 euro a 18.490 giocatori. 5,32 euro il premio previsto invece per i vincitori del 2, ovvero 290.072. Pochi cent in più rispetto al premio con quota fissa dello 0+, ovvero cinque euro in tutto. I vincitori sono stati 19.077, mentre 8.248 giocatori hanno registrato i 10 euro messi in palio dall'1+. Infine abbiamo 1.288 appassionati per il premio del 2+, come sempre del valore di 100 euro ciascuno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Lotto di oggi, ma sono ancora tanti i giocatori a doversi mettere in regola in previsione del nuovo concorso. Il gioco della Sisal svelerà entro poche ore il risultato dell'estrazione e questo accorcia di molto la tempistica per poter raggiungere la ricevitoria più vicina. Alcuni appassionati non attenderanno nemmeno l'estrazione serale, scegliendo di tentare la sorte anche grazie alle diverse modalità di gioco previste dalla Sisal. Un motivo in più per avere a portata di mano dei numeri da giocare, che la nostra Rubrica è pronta ad offrirvi. Al nostro fianco ancora una volta la smorfia napoletana, che oggi ci svelerà i numeri nascosti in una news tutta italiana. Ha fatto scalpore negli ultimi tempi il servizio lanciato da un'agenzia di onoranze funebri del nostro Paese, con cui è possibile trasformare le ceneri dei propri cari in un diamante. Un modo in più per tenere sempre vicino a sé i propri affetti, per un diamante davvero unico. Il colore di ogni gioiello è legato infatti alla composizione chimica delle ceneri utilizzate e quindi dal defunto stesso, dal suo stile di vita e dalle sue abitudini. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gioiello, 81, l'affetto, 55, il diamante, 29, le ceneri, 69, e la trasformazione, 64. Come Numero Oro scegliamo invece lo scandalo, 1.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Avete già pensato a come spendere il Jackpot del SuperEnalotto? E' questa la domanda a cui ogni vincitore questa sera dovrà rispondere, anche in caso di assenza della sestina vincente. Il gioco della Sisal promette infatti bottini importanti anche in abbinamento con le quote minori e questo implica un aumento delle possibilità di diventare vincitori. Il concorso ci rivelerà grazie all'estrazione di numeri chi potrà festeggiare alla grande questa sera, ma nel dubbio che potremo essere proprio noi i più fortunati, meglio non lasciare nulla al caso. E questo prevede anche un progetto di nostro interesse su cui investire al volo una piccola parte del nostro tesoretto. La nostra Rubrica vi propone oggi un'iniziativa lanciata su KickStarter che strizza l'occhio ai più piccoli. Tinkamo è infatti il giocattolo adatto ai costruttori del futuro, che grazie a semplici blocchi programmabili possono permettere di assemblare macchine, elicotteri, navi e qualsiasi altro oggetto suggerisca la fantasia dei bambini. Adatto per i piccoli dai 5 ai 12 anni, Tinkamo non si può solo sfruttare con i blocchi a disposizione, firmati dal grande brand Lego. Ogni mattoncino colorato della stessa azienda potrà essere sfruttato al meglio grazie all'unione con i blocchi programmabili previsti dal gioco. Manca poco prima di raggiungere il goal da circa 43 mila euro: fra 26 giorni l'asta verrà conclusa.

