Milano, “Siete dei vegani di m…”/ Uno dei 5 aggressori: “Ero ubriaco, volevo solo prenderli in giro”

Milano, “Siete dei vegani di m…”. Parla uno dei 5 aggressori: “Ero ubriaco, volevo solo prenderli in giro”. Sono stati rilasciati tre dei quattro catturati, uno è ancora in fuga

Grave aggressione nei confronti di due clienti di un ristorante vegano di Milano, nella serata di martedì. Cinque giovani, tutti di età compresa fra i 18 e i 19 anni, hanno insultato due ragazzi che stavano cenando tranquillamente, “colpevoli” di mangiare del cibo vegano. La situazione è degenerata dopo che uno dei due clienti ha deciso di affrontare di persona il gruppetto, finendo malmenato, e con la giacca rubata. I carabinieri hanno subito catturato quattro dei cinque responsabili, e tre sono stati rimessi in libertà mentre uno è finito agli arresti domiciliari: «Ero ubriaco – si è giustificato quest’ultimo, come si legge sul quotidiano Il Giorno - volevo soltanto prenderli un po’ in giro...». Il 18enne aveva già dei precedenti, essendo stato denunciato nel 2015 per imbrattamento in zona Crocetta, ed è stato di fatto ritenuto l’unico responsabile del raid punitivo di martedì.

SI CERCA IL QUINTO AGGRESSORE

Ancora in fuga il quinto ragazzo, colui che ha scatenato la “rissa” con gli insulti iniziali: «Vegani di m., fate schifo! Che c. vi state mangiando? Che schifo che mi fate, vieni vieni, ti aspetto...». Inoltre, sarebbe sempre lui il responsabile del lancio del sampietrino nei confronti del 31enne cliente, poi minacciato con un posacenere, nonché del furto del suo giubbotto contenente il portafogli e il telefonino. La vittima è stata colpita alla spalla e alla schiena, ma fortunatamente non ha riportato grave lesioni e dopo l’intervento sul posto da parte dei medici del 118, non è stato necessario il ricovero in ospedale.

