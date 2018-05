Modena, bambino di 11 anni scomparso a Mirandola/ Ultime notizie ricerche: è fuggito per problemi in famiglia?

Modena, bambino di 11 anni scomparso a Mirandola. Ricerche in corso da parte dei carabinieri: si è allontanato volontariamente? Diffuse generalità e foto anche fuori provincia

26 maggio 2018 Silvana Palazzo

Un bambino di 11 anni è scomparso da venerdì pomeriggio a Mirandola, nel Modenese. La sua scomparsa è stata denunciata dai parenti ai carabinieri, che hanno avviato ufficialmente le ricerche dopo che sono trascorse le 24 ore di rito. Muhammad Zubair, di origine pakistana, avrebbe dovuto partecipare sabato sera alla recita della sua classe. Sua zia ha raccontato di averlo visto per l'ultima volta venerdì pomeriggio, poco prima di prendere i due figli da scuola. Proprio gli zii, non vedendo rientrare il nipote, hanno denunciato la sua scomparsa in serata ai carabinieri della stazione di Mirandola. Come riportato dal Fatto Quotidiano, le indagini sono in corso: le forze dell'ordine hanno diramato la foto del bambino anche fuori provincia. La notizia, diffusa inizialmente in una chat di classe, si è subito sparsa in paese, poi è comparsa sui giornali locali e nel pomeriggio di sabato è stata confermata dai militari dell'Arma.

Sono ore di ansia a Mirandola, in provincia di Modena, per la scomparsa di Muhammad Zubair, bambino di 11 anni di cui non si hanno più notizie da ieri. Stando a quanto riportato da Modena Today, il bambino si era allontanato dalla propria abitazione in sella ad una bicicletta. I genitori non hanno avuto più sue notizie dalle 16 di venerdì. Al momento si presuppone che il piccolo si sia allontanato volontariamente da casa, forse per dissidi famigliari. Non si esclude che abbia raggiunto un rifugio sicuro, magari conosciuto solo da lui, Nonostante la prassi lo consenta, la famiglia ha chiesto che non vengano diffuse foto e generalità del bambino, nella speranza che venga ritrovato al più presto senza troppo clamore mediatico. Ma con il passare delle ore è stato ritenuto indispensabile fornire queste informazioni per facilitare le ricerche del bambino. «Sono tornata a casa e lui non c’era più, e neppure la sua bicicletta e così sono andata al parco giochi, dove spesso andava a giocare con i ragazzini del quartiere, ma non era neppure lì», ha dichiarato in lacrime la zia di Muhammad al Resto del Carlino.

