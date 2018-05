San Miniato, calciatore uccide la fidanzata poi si suicida/ Giocava nel Tuttocuoio, entrambi avevano 25 anni

Federico Zini in uno scatto con la ragazza uccisa - Facebook

Una tragedia è avvenuta ieri in Toscana. Un ragazzo di 25 anni ha ucciso la propria fidanzata, per poi togliersi la vita. Stando a quanto riportato dai colleghi dell’edizione online de La Repubblica, il giovane, Federico Zini, si sarebbe recato nella serata di venerdì a Prato, dalla propria ragazza, Elisa Amato, coetanea. I due avrebbero litigato fra urla e schiamazzi, come riferito da alcuni testimoni, e ad un certo punto il ragazzo sarebbe salito sulla propria auto assieme alla compagna. Non si sa bene cosa sia successo dopo, fatto sta che i corpi di entrambi sono stati ritrovati questa mattina ad una cinquantina di chilometri di distanza dall'abitazione, presso la località di San Miniato (PI).

GIOCAVA IN SERIE D

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto, soprattutto, vorrebbero capire se il ragazzo ha ucciso la fidanzata a Prato, o se l’ha fatto in un successivo momento, durante il tragitto per Pisa. Inoltre, si sta cercando di scoprire il movente, che molto probabilmente è di natura passionale: la giovane voleva forse lasciare Federico, ma quest’ultimo avrà cercato di impedirglielo in tutti i modi, commettendo poi il terribile doppio gesto. Zini era un ragazzo molto conosciuto in zona, visto che militava nel Tuttocuoio, squadra di calcio con sede proprio a San Miniato, che gioca nel campionato di Serie D, il primo fra i non professionisti. I corpi sono stati ritrovati questa mattina poco dopo le ore 9:00, ed entrambi presentavano delle ferite da arma da fuoco.

