Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio Trenitalia, Italo, Trenord/ Ultime notizie: orari, corse cancellate

Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio 2018: caos Trenitalia, Trenord e Italo, info e orari. Le ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali

26 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sciopero treni oggi e domani (LaPresse)

Non sarà un weekend molto semplice per i viaggiatori che vorranno utilizzare il treno per i vari spostamenti (tra l’altro nei primi giorni di vera estate appena esplosa): lo sciopero che oggi e domani interesserà a più riprese Trenitalia, Trenord e Italo comporterà diversi disagi per chiunque vorrà spostarsi in alcuni orari delle due giornate. La prima parte dello sciopero - che comporta personale treni e di tutto il comparto ferroviario anche nelle Stazioni - vede implicato il sindacato OrSA e durerà 4 ore, dalle 10 alle 14, della giornata di oggi sabato 26 maggio 2018. Riguarderà le tre principali sigle nazionali, Trenitalia, Trenord e Italo, mentre nella giornata di domani è previsto uno secondo sciopero indetto dalla sigla CAT che durerà dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, domenica 27 maggio e prevederà lo stop solo per Trenord e Trenitalia. Ntv-Italo sul proprio sito ha pubblicato una lista di corse garantite lungo tutta la giornata di oggi, visto che domenica non ci saranno ripercussioni sull’intera rete di treni Italo.

SCIOPERO TRENITALIA E TRENORD

Trenitalia invece sarà implicata nello sciopero ferroviario sia lungo la giornata di oggi che in quella di domani: il comitato centrale di RFI ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza di Frecciabianca e Intercity mentre la circolazione dei regionali rimarrebbe con qualche disagio, con «cancellazioni, ritardi o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori», spiega Trenitalia. Per quanto riguarda invece i treni garantiti saranno anche quelli che «si trovano in viaggio a sciopero iniziato e arrivano comunque alla destinazione finale, se è raggiungibile, entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale». Per quanto riguarda invece Trenord in tutta la Lombardia ha ordinato uno speciale comunicato con tutti gli orari di garanzia e i treni cancellati: di fatto viaggeranno tutti i treni in partenza entro le 22 di sabato 26 maggio e con arrivo a destinazione finale entro le 23. In particolare, saranno attivi anche i treni a lunga percorrenza EN236 (da Venezia Santa Lucia, con partenza 20:57, e arrivo a Wien Hauptbahnhof alle 7:51) e EN237 (partenza da Wien Hauptbahnhof alle 20:56 e arrivo a Venezia Santa Lucia alle 8:24).

