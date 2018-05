Tivoli, 2 gemelli si gettano da cavalcavia dell’A24/ Morti sul colpo i due 56enni: gli inquirenti al lavoro

Tivoli, 2 gemelli si gettano da cavalcavia dell’A24. Morti sul colpo i due 56enni: gli inquirenti al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto, e capire il perchè di questo folle gesto

Due gemelli si sono gettati da un cavalcavia dell'A24

Una tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Tivoli, nel Lazio. Due persone sono decedute dopo essersi lanciate da un cavalcavia. Secondo le prime indiscrezioni riportate dai colleghi di RomaToday.it, si tratterebbe di due uomini di 56 anni di età, fratelli gemelli. Il duo ha deciso di farla finita gettandosi da un ponte che si trova sull’autostrada A24, quella che di fatto taglia trasversalmente tutta la nostra penisola, collegando Teramo a Roma. Il chilometro esatto del punto in cui è avvenuto il suicidio è il 12 e 700, e pare che il folle gesto sia stato portato a termine poco dopo le ore 14:30 di oggi. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, a cominciare dai vigili del fuoco, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

SCONOSCIUTE LE RAGIONI DEL GESTO

I fratelli gemelli sono infatti morti sul posto e i corpi sono finiti in una strada bianca, a 900 metri di distanza da una carrozzeria che si trova in via Maremmana, nel comune di Tivoli. Dopo i pompieri sono arrivati sul posto anche gli uomini della polizia stradale e di quella di stato, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Dalle informazioni che trapelano pare che i due fratelli siano entrambi residenti a Gallicano nel Lazio, paese di circa 7000 abitanti in provincia di Roma. Sconosciute, per ora, le ragioni di questo tragico gesto, e solo le opportune indagini faranno luce sul mistero.

