ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Governo, Salvini arrabbiato con Mattarella, Di Maio mette like (26 maggio)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Governo, Salvini arrabbiato e Di Maio mette like su Facebook. Stasera la finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool (26 maggio 2018)

26 maggio 2018 Fabio Belli

Matteo Salvini (LaPresse)

Governo e nodo Savona, Salvini arrabbiato su Facebook, Di Maio mette like

All'ennesimo rinvio per la nascita del Governo Conte, messaggio chiaro di Matteo Salvini sui suoi profili ufficiali social. Su Facebook il leader della Lega ha postato: "Sono veramente arrabbiato", frase che ha subito ottenuto un like da parte del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Probabilissimo oggetto del contendere, il veto posto dal Presidente della Repubblica Mattarella sulla nomina nell'economista Savona come Ministro. Nodo che, se non sciolto, potrebbe far saltare l'accordo e riportare inevitabilmente il paese alle urne.

Si allungano i tempi per il Governo

In ogni caso, non si arriverà prima di domenica per la creazione della lista dei Ministri e per il varo del nuovo esecutivo. Questa la tempistica che emerge dopo gli incontri del Premier incaricato Conte con i leader di Movimento Cinque Stelle e Lega Nord. I nodi da sciogliere sono parecchi, tra questi il più importante è l'incarico di Ministro dell'Economia, posto che dovrebbe andare all'economista Savona. Conte oltre ai suoi sponsor politici ha incontrato i vertici di alcune banche, al termine degli incontri parlando con i giornalisti ha affermato che tutti i risparmiatori saranno tutelati, probabilmente sarà previsto in tale contesto l'emissione di un decreto legge ad hoc. Da sottolineare che sia Forza Italia sia Fratelli d'Italia hanno confermato che non voteranno la fiducia: di fatto questo certifica la spaccatura della coalizione di centrodestra. Conte nella serata di venerdì è stato ricevuto informalmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Weinstein arrestato per violenza sessuale

Il regista e produttore americano Harvey Weinstein è stato arrestato dalla polizia americana. Il potente uomo dello spettacolo si è presentato presso il commissariato di Manhattan a New York, dopo qualche ora ne è uscito in manette, portato al cospetto di un giudice federale. Per il regista è stata fissata una cauzione di un milione di dollari. L'uomo nei mesi scorsi era stato al centro di un inchiesta per molestie e violenze sessuali: tutto era nato dalle denunce di alcune donne, tra le quali Asia Argento. Weinstein, se le accuse fossero confermate, rischia fino a trent'anni di carcere e il suo avvocato ha dichiarato che il produttore vuole collaborare con la giustizia. Il dipartimento di polizia di New York ha ringraziato le vittime per il coraggio dimostrato nel denunciare il potente produttore.

In vigore il nuovo regolamento sulla privacy

È entrato ufficialmente in vigore il nuovo regolamento sulla privacy, che dovrebbe tutelare tutti gli utenti nel mare magnum di internet. Le norme, la cui introduzione ha subito un'accelerazione dopo il caso Facebook-Cambridge Analytica, prevede delle maggiori garanzie soprattutto relativamente alla cessione dei dati sensibili. L'introduzione del regolamento, per quanto ampiamente anticipata, ha colto impreparati alcuni siti americani, quest'ultimi risultavano non raggiungibili dagli utenti del vecchio continente. Le multe previste in caso di non ottemperanza delle norme possono arrivare fino a venti milioni di dollari.

Froome mette le mani sul Giro

Stravolgimento al Giro d'Italia dove il capitano del team Sky Froome è stato autore di un impresa di altro tempi. Il britannico a ottanta chilometri dall'arrivo in vista del colle delle finestre è andato in fuga solitaria, schiantando gli avversari e conquistando l'ambita maglia rosa. L'arrivo a Bardonecchia del ciclista del team Sky è stato un vero trionfo, con migliaia di tifosi che lo hanno lungamente acclamato. Per avere idea della difficoltà della tappa basti pensare che il campione italiano Fabio Aru si è ritirato durante l'ascesa alla cima Coppi. La corsa si concluderà a Roma nella giornata di domenica, le possibilità di sfilare la maglia rosa a Froome sono per questo legate all'ultima tappa montuosa, quella di oggi: la Susa - Cervinia.

Oggi la finalissima di Champions League

Andrà in scena stasera a Kiev la finalissima di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. I campioni di Spagna, dopo dodici vittorie complessive nella competizione e tre trionfi nelle ultime quattro edizioni (comprese le ultime due) sfidano gli inglesi cinque volte campioni. Zinedine Zidane punta sulla sua batteria di campioni guidata come sempre da Cristiano Ronaldo, per il tecnico tedesco dei Reds, Jurgen Klopp, fari puntati sul miglior cannoniere d'Europa in questa stagione, l'egiziano Momo Salah.

