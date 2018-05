Catturato l'imam "fai-da-te" evaso a Milano/ Finse il suicidio, preso a Palermo: scontava 14 anni per traffico

Catturato l'imam "fai-da-te" evaso a Milano, finse il suicidio, preso a Palermo mentre si stava imbarcando su una nave per la Tunisia: stava scontando 14 anni per traffico di droga

Il detenuto evaso dal carcere di Opera, preso a Palermo - TgCom

Otto giorni fa era evaso, nelle scorse ore è stato nuovamente catturato. Ben Mohamed Ayari Borhane, detenuto fuggito dal carcere di Opera nella notte fra il 17 e il 18 maggio, è finito nuovamente dietro le sbarre, preso dalle forze dell’ordine nelle scorse ore in quel di Palermo. Il detenuto di origini tunisine si stava imbarcando su una nave per la Tunisia, grazie ad un passaporto falso. La polizia lo aveva scoperto qualche ora prima ed aveva quindi fatto scattare la trappola, di modo da assicurarlo alla giustizia senza colpi di scena: una volta giunto alla biglietteria del porto, ha trovato davanti a se, invece di un normale bigliettaio, un agente della penitenziaria, mentre altri uomini lo avevano circolando per catturarlo.

GLI AGENTI LO STAVANO ATTENDENDO A PALERMO

Borhane è stato subito trasferito presso il carcere di Palermo, e a breve subirà un nuovo processo, che gli farà prolungare la sua permanenza dietro le sbarre. Il magrebino era considerato a rischio radicalizzazione, e si trovava nel carcere milanese per scontare una condanna relativa al traffico internazionale di droga. Aveva programmato la sua evasione in maniera meticolosa, quasi come in una scena da film: in cella aveva ingoiato una classica lametta da barba, quindi si era fatto ricoverare presso la struttura ospedaliera del Fate Bene Fratelli. Una volta giunto sul posto, mentre era in bagno, ha approfittato di un momento di distrazione dei suoi carcerieri per fuggire attraverso una finestra dell’ospedale. In galera si era autoproclamato imam, e raccoglieva materiale pro-Isis per arruolare altri seguaci.

© Riproduzione Riservata.