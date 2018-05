Disinnesco bomba a Torino/ Iniziate le operazioni sull'ordigno: evacuate 2000 persone, bus e tram deviati

Disinnesco bomba a Torino, iniziate le operazioni sull'ordigno: evacuate 2000 persone, bus e tram deviati. Disagi nel capoluogo piemontese per le operazioni degli artificieri

La bomba ritrovata a Torino

E' il giorno designato per disinnescare l’ordigno ritrovato a Torino, nel cantiere di via Nizza per l’ampliamento della metropolitana cittadina. Dalle ore 9:30 di questa mattina i militari del Genio Guastatori stanno procedendo con le delicate operazioni di rimozione della bomba risalente alla seconda guerra mondiale. Gravi disagi per i cittadini torinesi residenti in quella zona della città, visto che sono state evacuate circa 2000 persone, e due centri commerciali sono stati chiusi. Inoltre, è stato interdetto lo spazio aereo della zona, mentre i treni che passano lì vicino dovranno procedere ad una velocità ridotta rispetto al normale. Come scrive TorinoToday, l’orario di chiusura delle operazioni è previsto attorno alle 15:30, ma potrebbe essere anticipato così come non è da escludere un posticipo se qualcosa dovesse andare non come da programmi.

DISAGI PER CHI VIAGGIA SU METRO, PULLMAN E TRAM, MA ZTL APERTA

Disagi anche per i viaggiatori sulla metro, nonché sui bus e tram: la metropolitana è infatti limitata a Porta Nuova, mentre le linee dei pullman e del tram sono deviate e non passeranno ovviamente dalla zona dell’ordigno. Per rendere un po’ più agevole la vita ai cittadini, e soprattutto, la circolazione nel capoluogo piemontese, l’assessore all’Ambiente Alberto Unia ha deciso di sospendere la Domenica per la Sostenibilità. Pertanto sarà possibile circolare nella ztl Centrale dalle ore 10 alle 18, normalmente interdetta ai veicoli. Inoltre è stato istituito un apposito servizio anti-sciacallaggio, per evitare che qualche malintenzionato possa entrare nelle abitazioni temporaneamente evacuate durante le attività di disinnesco. La bomba che verrà fatta brillare, pesa circa 130 kg.

