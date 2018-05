GERMANIA, BRUCIA L’EUROPA PARK DI RUST: MIGLIAIA IN FUGA/ Video, secondo per importanza solo a Disneyland

Germania, brucia l’Europa Park di Rust: migliaia in fuga, video, attimi di panico al parco divertimenti. E' successo ieri sera, attorno alle ore 18:00: nessun ferito

27 maggio 2018

L'incendio di ieri sera all'Europa Park di Rust - Youtube

Poteva finire in tragedia, ma fortunatamente, ha provocato solo attimi di tensione e tanto spavento. Nella prima serata di ieri si è scatenato un incendio presso l’Europa Park, parco divertimenti situato a Rust, in Germania. Il parco giochi è stato subito evacuato e migliaia sono stati i visitatori in fuga, impauriti dall’enorme colonna di fumo nero che si alzava nel cielo. Poteva essere una tragedia perché l’Europa park è un centro di dimensioni enormi. Basti pensare che ogni anno Rust, sul confine ovest con la Francia, attira più di 5.5 milioni di visitatori, e ciò rende lo stesso parco il secondo più visitato del Vecchio Continente dopo l’inarrivabile Disneyland parigino. Un parco che sorge su una superficie di 710.000 metri quadrati, dove al suo interno si trova anche un resort, molto frequentato dalle famiglie che abitano nel nord Europa, in particolare la Danimarca, la Russia e la Scandinavia, ma anche la vicina Polonia e ovviamente Francia, Belgio e Olanda. Sono più di 100 le attrazioni situate all’interno dell’Europa Park, alcune di essere acquatiche, suddivise in 15 diverse grandi aree tematiche, di cui due dedicate appositamente ai bambini. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BRUCIA L'EUROPARK

Un pomeriggio di paura e di panico quello vissuto ieri a Rust, in Germiania. Presso l’Europa Park, enorme parco divertimenti situato sul confine con la Francia, si è scatenato uno spettacolare incendio, che ha messo in fuga migliaia di visitatori. Il centro è stato immediatamente evacuato, e fortunatamente, grazie anche al celere intervento della sicurezza e degli addetti ai lavori, non si sono verificati feriti. A scatenare le fiamme sarebbe stato qualcosa che ha iniziato a bruciare nei pressi della Grotta dei pirati, una delle svariate attrazioni del parco, da cui sarebbe appunto partito l’incendio. Un enorme fumo nero si è alzato dal centro divertimenti di Rust, con una colonna visibile anche da chilometri di distanza, poi ripresa da centinaia di curiosi con video e foto postati sui vari social network.

IL VIDEO DELL’INCENDIO

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 18:00, con l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Stando a quanto scrivono gli svizzeri di Rsi, sarebbero intervenuti almeno 200 pompieri per domare l’incendio, con le fiamme che sarebbe state spente soltanto poche ore dopo senza alcun ferito, salvo tre persone che avrebbero lamentato delle leggere conseguenze fisiche. Un cittadino svizzero residente nel canton Ticino, la zona italiana della stessa nazione elvetica, diceva così ieri pomeriggio: «Il rogo è enorme. Il nuvolone è bello nero e tra resine e gomme e legno di roba che brucia e sprigiona fumi tossici ce n’è parecchia. La fortuna è che alle 20 il parco chiudeva comunque e molti sono usciti tranquillamente ai primi fumi». Qui il video dell’enorme incendio all’Europa Park

