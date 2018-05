Milano, sposa bambina a 10 anni con 22enne in Bangladesh/ Mamma evita nozze combinate stracciando i passaporti

27 maggio 2018 Niccolò Magnani

Fenomeno spose bambine, protesta (LaPresse, immagini di repertorio)

Uno strappo che vale, forse, una vita: la ribellione di una donna il cui unico obiettivo nella sua vita è la felicità dell’adorata figlia Shaila ha impedito il consumarsi dell’ennesima tragedia emotiva e sociale che da troppo tempo e per troppo a lungo taciuti vedono le donne di India, Pakistan e questa volta anche Bangladesh letteralmente sottomesse dai mariti e dai maschi delle comunità islamiche. La storia di oggi arriva da Milano ma parte da lontano, per l’appunto dallo stato asiatico dove i diritti delle donne e delle bambine sono schiacciate e il tutto viene vissuto come un’assoluta normalità: Malijka ha 41 anni e una storia alle spalle tremenda, fatta di maltrattamenti e soprusi oltre che di ricatti imposti dal marito che sposò - per volere dei suoi genitori - quando lei era ancora giovanissima in Patria. Quando il marito però provò a fare con la figlioletta di 10 anni lo stesso “percorso” di nozze combinate e zero libertà personali, la donna non ci ha visto più e ha furbescamente strappato i passaporti per impedire e ritardare il ritorno in Bangladesh di Shaila e dello stesso genitore. Il Giorno ha raccontato l’intera vicenda dopo che è in corso un processo a Milano seguito alla denuncia emessa dalla 41enne contro il marito violento e geloso. A quella “sposa bambina” di 10 anni era “promessa” ad un 22enne nipote dell’uomo denunciato e sotto processo in Italia (ci aggiungiamo noi, per fortuna al netto della giustizia italiana..).

LA RIBELLIONE E LO STRAPPO

Una ribellione, un gesto secco al termine dell’ennesima lite per quella vita che non poteva più definirsi tale. Lo scenario raccontato dai colleghi del Giorno è davvero agghiacciante: Shaila e Malika per diversi anni sono stati tenute segregate in casa perché non dovevano mischiarsi alla cultura e al “demonio” occidentale. L’uomo anni fa dal Bangladesh si era trasferito in Italia di fatto non conoscendo se non per pochi giorni la figlioletta appena nata dopo matrimonio combinato con la madre. Dopo 10 anni però il ritorno in Patria per prelevare le due donne della sua famiglia e riportarle a Milano: qui però comincia il vero incubo, con Shaila che le viene impedito di avere rapporti con la realtà esterna. Non può andare a scuola in quanto l’unica educazione che deve subire è quella del Corano: quando però arriva l’ultimo affronto, le nozze “combinate” a soli 10 anni di vita, la madre decise di dare uno “strappo” a quella famiglia, anzi gabbia. Poi la denuncia con annessi maltrattamenti subiti con un coltello per essersi permessa - pare dalla denuncia della donna - di cucinare senza che lui l’avesse autorizzata. Lui nega tutto al processo ma intanto le indagini continuano e le due piccole donne vittima di anni di assurdo sopruso ora vivono controllate in una comunità dove si tenta, a piccole dosi, di reinserirle in una compagnia umana che per quasi tutta la loro vita non hanno potuto neanche sperimentare..

