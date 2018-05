Piacenza, uccide la moglie a coltellate davanti al figlio 17enne/ Ultime notizie, delitto in casa poi la fuga

Piacenza, uccide la moglie con tre coltellate alla gola, poi si costituisce: il delitto avvenuto in cucina sotto gli occhi del figlio 17enne che ha lanciato l'allarme.

27 maggio 2018 Emanuela Longo

Piacenza, uccide la moglie a coltellate (LaPresse)

Ha tutti i contorni di un nuovo triste caso di femminicidio, quello che si è consumato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, in un appartamento di Piacenza. Una donna è stata uccisa con almeno tre coltellate alla gola al primo piano di una palazzina di viale Dante, alle porte del centro storico. Teatro del terribile omicidio sarebbe stata la cucina dell'abitazione e il nuovo fatto di sangue si sarebbe consumato sotto lo sguardo inerme del figlio di 17 anni che, subito dopo l'uccisione della madre avrebbe allertato la polizia. A darne notizia è stato il portale TgCom24 secondo il quale ad uccidere la donna sarebbe stato il marito che si sarebbe poi recato in caserma, dai Carabinieri, per costituirsi. Il delitto si sarebbe consumato nella loro abitazione. La coppia sarebbe di origini albanesi e dopo l'omicidio il ragazzo minorenne, figlio della donna uccisa, sarebbe stato prontamente condotto in questura per fornire la sua testimonianza.

ALMENO TRE COLTELLATE ALLA GOLA

Le notizie sul delitto consumatosi nelle passate ore a Piacenza sono ancora frammentarie. Al momento si apprende solo della morte di una donna, uccisa con almeno tre coltellate e del marito che si sarebbe già consegnato alle forze dell'ordine confessando di essere il responsabile del delitto. Secondo quanto raccontato dall'agenzia di stampa Ansa, all'arrivo della volante sul posto, dopo l'allarme lanciato dal figlio 17enne della coppia, l'omicida era già fuggito salvo poi costituirsi poco dopo in una caserma dei Carabinieri. Non è ancora chiaro quale sia il movente dell'ennesimo femminicidio in Italia. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 che avrebbero tentato di salvare la vittima, una donna sulla cinquantina, ma per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per fare luce sul drammatico fatto di sangue e ricostruirne le dinamiche.

