Sparatoria a Portici: 28enne pregiudicato colpito da 4 proiettili/ Agguato che sa di regolamento di conti

Sparatoria a Portici: 28enne pregiudicato colpito da 4 proiettili. Agguato che sa di regolamento di conti avvenuto nella notte in provincia di Napoli: ferito in gravissime condizioni

Sparatoria avvenuta nella notte a Portici

Un agguato si è verificato nella notte in quel di Portici, provincia di Napoli. Un uomo, Sergio Paudicio di anni 28, è stato raggiunto da quattro proiettili sparati da una pistola, e si trova attualmente in fin di vita presso l’ospedale Loreto Mare. La vittima è un pregiudicato che ha precedenti per stupefacenti e che risiede nella stessa città nella provincia partenopea; a portarlo in ospedale è stato un amico, anch’egli già conosciuto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo ha spiegato alla polizia di aver trovato l’amico già sanguinante su un marciapiede nella centralissima via Roma, come scritto dal quotidiano IlMattino. Peccato però che una volta eseguiti i rilievi nella zona indicata, gli inquirenti non abbiano trovato bossoli, ne’ tanto meno fori di proiettile, e di conseguenza si ipotizza che la sparatoria sia avvenuta altrove.

UN REGOLAMENTO DI CONTI?

Il ferito è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, vista la presenza di quattro proiettili fra gli arti inferiori e superiori, nonché l’addome, e versa attualmente in gravi condizioni. L’agguato sarebbe avvenuto attorno alle ore 2:30 di questa notte, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica di quello che sembra un classico regolamento di conti. Il primo step sarà individuare il luogo esatto in cui è avvenuto l’agguato, dopo di che sarà possibile procedere al sequestro dei filmati delle eventuali telecamere presenti in quella zona.

