Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: scontro Salvini-Mattarella su Savona: Conte salta? (27 maggio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

SCONTRO SALVINI MATTARELLA SU SAVONA: CONTE RINUNCIA ALL'INCARICO DI PREMIER?

Si alzano i toni dello scontro tra il colle da una parte e il Movimento Cinque Stelle e la lega dall'altra. Il tema rimane sempre la posizione del ministro dell'economia, posto a cui i vincitori dell'elezioni vorrebbero affidare al professor Savona, un convinto antieuropeista, e il colle invece vorrebbe dare a una personalità meno di rottura. Oggi Matteo Salvini tramite un lungo post su Facebook ha detto di avere la lista dei ministri pronta e che in serata questa dovrebbe essere consegnata a Conte, un premier incaricato che di fatto sta dimostrando di avere veramente pochi margini di manovra. Intanto lo stesso Conte oggi ha ricevuto una telefonata di congratulazione da parte del presidente francese Macron, con il quale a quanto si apprende c'e' stata piena sintonia.

FEMMINICIDIO A PRATO

Non sopportava la fine della loro storia e allora ha pensato bene di uccidere la sua ex donna e poi suicidarsi. Tutto è avvenuto in piena notte quando un giovane, Federico Zini 25 anni, giocatore del Tuttocuoio squadra che milita nel campionato di calcio di serie D, ha rapito Elisa Amato che di anni ne aveva 30. Zini si è appartato in un parcheggio a San Miniato nel Pisano e dopo aver ucciso la donna a colpi di pistola si è suicidatoutilizzando la stessa arma. Le ricerche dei corpi sono andati avanti per tutta la nottata, la macabra scoperta solamente questa mattina attorno alle nove. La pistola usata per l'omicidio-suicidio era regolarmente detenuta, avendo il ragazzo richiesto il porto d'arma per uso sportivo. Non risultano agli atti minacce o denunce della trentenne, che aveva lasciato Zini più di anno fà.

SÌ ALL'ABORTO IN IRLANDA

Una legge che porterà il paese ultra cattolico nel novero di quelli che permettono l'aborto di gravidanza. Questo è quello che è avvenuto ieri in Irlanda, dove un referendum ha ottenuto oltre il settanta per cento di consenso. La possibilità di abortire fino ad ieri era infatti negata, stante la formulazione dell'ottavo articolo della costituzione del paese di San Patrizio, articolo che riconosceva pari diritto sia alla madre in gravidanza che al feto. Il primo ministro irlandese ha dichiarato immediatamente che presto il parlamento si muoverà, per poter emettere ed approvare una legge che tenga conto dell'esito del referendum.

IL REAL VINCE LA CHAMPIONS PER LA TERZA VOLTA DI FILA

Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza volta di fila, la quarta negli ultimi cinque anni. La squadra di Zinedine Zidane ha dimostrato di essere squadra anche nei momenti di difficoltà, aiutata anche dalla fortuna. Il Liverpool infatti era partito davvero molto forte, mettendo sotto i galaticos fino al brutto infortunio che ha messo fuori gioco Mohamed Salah e cambiato la gara. Nella ripresa ci ha pensato Karius a dare una mano alla squadra spagnola, servendo con le mani una palla a Karim Benzema che a porta vuota non poteva proprio sbagliare. I Reds non si sono arresi e hanno trovato subito il pareggio, grazie a una deviazione di Mane in area piccola bravo a smussare un pallone teso messo di testa al centro da Lovren. La gara è stata cambiata un'altra volta dall'ingresso in campo di Gareth Bale che con una rovesciata strepitosa ha riportato avanti il Real, prima che Karius fosse protagonista di una papera su un suo tiro non irresistibile da fuori area.

