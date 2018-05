Video, incendio al campo nomadi Corso Tazzoli a Torino/ Ultime notizie: nube di fumo nero, bruciano baracche

Torino, maxi incendio dentro al campo nomadi di Corso Tazzoli in periferia: video e ultime notizie, soccorsi sul luogo. Enorme nube di fumo nera visibile a distanza, bruciano baracche

27 maggio 2018 Niccolò Magnani

Incendio al campo nomadi di Torino (YouTube)

Emergenza in periferia di Torino per un maxi incendio scoppiato un’ora fa circa nel campo nomadi di Corso Tazzoli: quando erano le ore 11.30, alcune fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno delle baracche del campo dove trovano rifugio da anni i rom di quella parte della città piemontese. Immediata l’evacuazione dei nomadi da dentro il campo ridotto, come sempre, in condizioni sanitarie e mediche imbarazzanti: a quel punto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia stanno cercando ancora mentre vi scriviamo a domare le altre fiamme e l’enorme colonna di fumo nera sprigionata nel giro di un’oretta. Al momento non è infatti stata fatta richiesta di intervento di ambulanze o mezzi di soccorso del 118 il che certifica che non vi sarebbero feriti, almeno finora, nel gravissimo rogo scoppiato interno al campo rom. La periferia a sud di Torino vede una fase di emergenza importante visto che le squadre dei Vigili del Fuoco sono in continuo arrivo per provare a domare fiamme alte anche diversi metri.

INCENDIO DA CUMULO DI RIFIUTI O NELLE BARACCHE?

La nube di fumo nero e l'odore acre sono percepibili a chilometri di distanza, da diversi punti della città e non sono poche le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine anche in questi minuti: secondo un primo commento dato dai primi vigili giunti sul luogo dell’incendio, «allo stato attuale il rogo è inarrestabile». Non vi è più nessuno all’interno del campo ma questo non toglie il grado di pericolosità anche per gli stessi pompieri del vasto rogo in atto. Dalle prime informazioni sulle indagini a riguardo, pare che si tratti di un incidente e non di un rogo doloso: forse l’esplosione di una bombola a gas, o forse un incendio “spontaneo” dei tanti, troppi, cumuli di rifiuti interni al campo nomadi. Quello che è certo è che nel giro di pochi minuti le fiamme sono arrivate alle baracche e se non fossero arrivati i pompieri al momento giusto ora staremmo parlando di una strage immane con decine di persone coinvolte, tra cui moltissimi minori.

