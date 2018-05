Alitalia, Check-in offline per ore sul web/ Come effettuarlo, via app o telefono: “Ci scusiamo per il disagio”

28 maggio 2018 Silvana Palazzo

Alitalia, Check-in offline per ore sul web (Foto: LaPresse)

Problemi per il sito di Alitalia, irraggiungibile per alcune ore nella giornata di oggi, lunedì 28 maggio 2018. Diversi utenti hanno provato ad accedere al portale della compagnia aerea italiana, senza però riuscirci. Alitalia aveva confermato il problema in mattinata, spiegando che i tecnici si sono messi subito al lavoro per risolverlo, ma per molti utenti è stato impossibile procedere con il check-in. Hanno dovuto ripiegare dunque sull'applicazione della compagnia, che è rimasta attiva, così come lo è stato il numero verde. Sull'applicazione di Alitalia, dunque, è stato possibile procedere con acquisti e pratiche di check-in in attesa che la situazione tornasse alla normalità. «Il sito alitalia.com non è al momento accessibile, stiamo lavorando per ripristinarne le funzionalità. Vi invitiamo a usare l'app per check-in e acquisti o a chiamare il numero verde 800650055 dall'Italia e il numero +390665649 dall'estero. Ci scusiamo per il disagio», il tweet della compagnia aerea.

ALITALIA, CHECK-IN OFFLINE PER ORE SUL WEB

Dopo due ore di disservizi e attesa il sito di Alitalia è tornato attivo. «Il sito alitalia.com è nuovamente online. Ci scusiamo ancora per il disagio», ha annunciato su Twitter la compagnia aerea italiana per la gioia di chi doveva effettuare il check-in o acquistare un biglietto. Chi voleva effettuare la prenotazione di un biglietto premio, ad esempio, non ha potuto utilizzare l'applicazione di Alitalia. Lo ha precisato la stessa compagnia aerea durante il disservizio: «Questa funzionalità non è prevista nell'app, ti invitiamo ad attendere il ripristino del sito. Ci scusiamo per il disagio.», ha twittato in risposta alla domanda di un cliente. Qualcuno però, come mostra l'account Twitter di Alitalia, ha avuto problemi con il check-in anche attraverso l'app, motivo per il quale ha dovuto richiedere l'aiuto della compagnia aerea proprio via social.

