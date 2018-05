Fausto Filippone, strage di Francavilla/ Ultime notizie, trovata cocaina nell'auto dell'omicida

Delitto Filippone, trovata cocaina nell'auto dell'omicida: 50 grammi di sostanze stupefacenti nella Bmw dell'uomo lanciatosi da un viadotto dopo aver ucciso moglie e figlia

28 maggio 2018 Fabio Belli

Colpo di scena nel delitto della famiglia Filippone

Come riportato da Il Messaggero e dal Corriere della Sera, si aggiunge un colpo di scena nel delitto della famiglia Filippone, col padre Fausto che in due diversi momenti ha ucciso prima la moglie e poi la figlia di 10 anni, per poi suicidarsi gettandosi da un viadotto autostradale. E' stata infatti ritrovata della cocaina nell'automobile dell'omicida, per la precisione è stato rilevato un bicchiere di plastica all'interno dell'abitacolo con cinquanta grammi di una polvere bianca che, ad un prima analisi svolta dalla polizia scientifica, ha evidenziato la presenza di cocaina ma anche un'altra sostanza supefacente. Inolte all'interno dell'automobile è stata trovata una siringa usata per iniettarsi una sostanza che, ancora all'interno, non è stata per il momento identificata. Crescono dunque fortemente i sospetti che Filippone abbia compiuto il terribile duplice delitto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

AL LAVORO ANCHE UN TECNICO INFORMATICO

Si sta lavorando sulla rilevazione dei reperti, del caso si sta occupando la Procura della Repubblica di Chieti, attraverso il sostituto procuratore Anna Lucia Campo. E' stata richiesta una consulenza sugli oggetti, la siringa e il bicchiere con la sostanza contenente cocaina, trovati all'interno della macchina di Fausto Filippone, una Bmw X1, che è stata passata al setaccio in seguito al gesto suicida dell'uomo, che prima di lanciare la figlia dallo stesso viadotto aveva fatto lo stesso con la moglie, dal balcone di una casa di proprietà della famiglia Filippone. E' stato richiesto dagli inquirenti anche l'intervento di un tecnico informatico, Davide Ortolano, per cercare di recuperare tutti i dati contenenti nel telefono cellulare di Fausto Filippone e in quello della moglie, Mariana Angrilli: quest'ultimo era ancora nella tasca di Filippone dopo l'ultimo, fatale salto dal viadotto dell'uomo.

