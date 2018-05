Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto/ Notte di follia ai Quartieri Spagnoli: denunciati

Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto dopo incidente stradale ai Quartieri Spagnoli: folla inferocita prende d'assalto l'ospedale.

28 maggio 2018 Emanuela Longo

Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne (LaPresse)

Non si può definire diversamente da una notte di pura follia, quella vissuta a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, teatro di un terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita un giovane di 17 anni. È accaduto nella tarda serata di ieri, in seguito ad un violento scontro tra scooter in via Porta Piccola a Montecalvario e nel sinistro sarebbero state diverse le persone coinvolte, tra cui un minorenne, apparso sin da subito molto grave. Prontamente trasportato presso l'ospedale Vecchio Pellegrini è poi deceduto per via dei seri traumi. Un altro ragazzo si trova invece ricoverato al Cto per via di una frattura al femore. Oltre ad indagare sulla dinamica dell'incidente, però, come spiega Il Messaggero le forze dell'ordine si trovano ora impegnate a far luce su quanto avvenuto attorno al nosocomio, letteralmente circondato da centinaia di persone che hanno contribuito, con la loro presenza, a creare disagi e scompiglio al 118. Subito dopo l'incidente, infatti, numerosi scooter hanno occupato il parcheggio dell'0spedale Pignasecca pretendendo di poter utilizzare l'ambulanza della postazione Chiatamone, nel frattempo impegnata su un altro intervento. I soccorritori del 118 in quei frangenti erano in attesa di recuperare la barella che sarebbe poi servita per portare a termine le operazioni di soccorso dopo aver trasportato un paziente, ma a quel punto sarebbero stati impossibilitati per via della folla che gridava e si agitava impossessandosi letteralmente dell'ambulanza al fine di dirottarla sull'incidente ai Quartieri Spagnoli.

SANITARI DEL 118 “SEQUESTRATI” DALLA FOLLA

Momenti di pura violenza, quelli vissuti nella notte, quando alcuni uomini hanno costretto l'autista dell'ambulanza del 118 a mettersi alla guida mentre altri, notando l'assenza della barella nel mezzo, ne hanno sottratta una dall'ospedale incastrandola nel vano sanitario e provocando gravi danni al mezzo. Sono stati gli stessi sanitari a definire l'accaduto un vero e proprio sequestro dell'ambulanza. A quel punto, uno degli uomini facenti parte della folla inferocita, si è messo alla guida con al fianco l'austista, costretto a seguirli. Nel frattempo, sul posto dell'incidente erano giunte altre due ambulanze di due differenti postazioni e che sarebbero state aggredite dalle flotte di scooter. Le aggressioni sono proseguite anche in ospedale dove è stato necessario il presidio fisso di molte pattuglie della polizia. Sulla vicenda si è espressa anche l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate definendo quanto accaduto "la più grave e violenta aggressione registrata nel 118" poiché "in questo caso c’è stata l’aggressione ma anche il sequestro di persona, l’interruzione di pubblico servizio e il danneggiamento di un mezzo di soccorso". I soccorritori del 118 hanno naturalmente denunciato il fatto alle forze dell’ordine.

