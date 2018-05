Neonato scivola da braccia del padre e batte la testa: morto a 2 mesi/ Pisa, indagine su responsabilità medici

Immagine di repertorio (Pixabay)

Scivola dalle braccia del padre e sbatte la testa: muore a 2 mesi. Tragedia in quel di Pisa, strazio enorme per una famiglia toscana: da un atto amorevole da papà, il cullare il proprio figlio per farlo addormentare, al dolore più grande. Come riporta La Nazione, tutto è successo nella giornata di ieri: il padre, un medico di Pisa che lavora a Empoli, stava cullando il proprio figlio quando a un certo punto gli è scivolato dalle braccia ed è caduto per terra. Il piccolo, soltanto due mesi e dodici giorni di vita, ha sbattuto la testa sul pavimento. Il neonato ha iniziato a piangere e il padre ha subito cercato di capire se stesse bene dopo l’impatto, grazie alle competenze della propria professione. Nessuna lesione superficiale e, in un primo momento, nessuna grave conseguenza, ma la coppia di genitori ha preferito comunque portare il proprio figlio al pronto soccorso di Pisa per eseguire gli accertamenti necessari.

TRAGEDIA A PISA

All’ospedale di Pisa è iniziata una serie infinita di controlli, come sottolinea La Nazione, e secondo i risultati delle prime analisi sembrava trattarsi di una caduta banale, senza conseguenze rilevanti. Nonostante ciò i medici hanno deciso di trattenere il neonato in osservazione, con la madre rimasta al suo fianco per l’intera notte in Neonatologia. Alle 6.30 del mattino però le condizioni del piccolo di appena due mesi sono peggiorate drasticamente, con il suo cuore che ha smesso di battere nonostante i tentativi effettuati dall’equipe sanitaria. Il corpicino del piccolo è stato trasferito all’Istituto di Medicina legale: sulla vicenda sta indagando la squadra mobile di Pisa. Nelle prossime ore arriverà la decisione del magistrato se disporre o meno l’autopsia, ma sembra inevitabile che darà disposizione vista la dinamica dei fatti: non ci sono iscritti al registro degli indagati, ma gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e referti per valutare eventuali responsabilità dello staff medico. Una tragedia enorme per una famiglia pisana, un neonato volato via troppo presto per una banale caduta.

