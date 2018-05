Padova, incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena, stabilimento Elbi in fiamme, "restate in casa"

Padova, un impianto solare ha scatenato un incendio nello stabilimento Elbi di Limena: giungono nuovi aggiornamenti sul rogo che ha colpito oggi, luned’ 28 maggio 2018, la ditta situata in via Buccia e che opera nel campo delle forniture termoidrauliche. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, verso le ore 14.15 un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico ha scatenato un incendio sul tetto della fabbrica: si è sviluppata una coltre di fumo nero che è stata visibile anche a distanza di diversi chilometri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che in questi minuti sono al lavoro per sedare le fiamme e per spegnere definitivamente il rogo, così da ristabilire la normalità. Secondo le prime testimonianze, non sono stati registrati feriti.

IL COMUNE: "RESTATE A CASA"

"Ha preso fuoco lo stabilimento Elbi di Limena. Precauzionalmente si chiede alla cittadinanza di chiudere le finestre. Sono in corso le analisi per verificare il grado di tossicità del fumo", questo il comunicato diramato dal comune poco dopo lo sviluppo dell'incendio alla ditta Elbi di Limena, invitando inoltre la popolazione a non uscire dalle proprie abitazioni. Pochi minuti fa è giunto un aggiornamento sulla pagina Facebook: "L'incendio è stato domato, non c'è stata combustione di materie plastiche, hanno preso fuoco i pannelli fotovoltaici del tetto. Le scuole sono state immediatamente allertare e avvisate di tenere chiuse le finestre, è stata allertata la Protezione Civile. Il comando di Polizia locale ha fatto dei passaggi nelle zone abitate limitrofe. Sono in corso le analisi per verificare la tossicità del materiale bruciato". Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore dunque sui rilievi delle squadre specializzate sulla possibile tossicità del materiale bruciato in seguito al rogo nato dal malfunzionamento dell'impianto solare.

#28maggio Ancora un #incendio in provincia di #Padova: a fuoco la Elbi di #Limena, che lavora materie plastiche. Il rogo sarebbe cominciato dai pannelli solari posti sul tetto. Sul posto i @vvfveneto e altri mezzi di soccorso. Immagini di di un automobilista di passaggio. @TgrRai pic.twitter.com/4wZwNt7pZv — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 28 maggio 2018

