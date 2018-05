Roma, madre e figlia morte: omicidio-suicidio?/ Ultime notizie: giovane accoltellata, 43enne giù dal terrazzo

Roma, madre e figlia morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.

28 maggio 2018 Emanuela Longo

Roma, madre e figlia morte (LaPresse)

Una domenica terminata in tragedia in un comune di Albano Laziale, alle porte di Roma, dove nella serata di ieri madre e figlia sono state trovate senza vita. Si tratta di una donna di 43 anni e di una giovane di 18 delle quali ancora non sono stati diffusi i nomi. A darne notizia è Corriere.it che ha tentato di ricostruire, grazie alle prime notizie a disposizione, le dinamiche di quello che sembra assumere le sembianze di un omicidio-suicidio. La tragedia si sarebbe consumata in un appartamento di via Danimarca nel borgo di Cecchina, a pochi chilometri dalla Capitale. La madre di 43 anni sarebbe morta dopo essersi lanciata dal terrazzo della sua abitazione nel quale era divampato un incendio, probabilmente appiccato dalla stessa. Quando sono arrivati i soccorritori, però, si sono trovati di fronte ad una ulteriore scoperta choc poiché sul pianerottolo è stato rinvenuto un secondo corpo, quello della figlia 18enne, uccisa a coltellate. Tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 20.00. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri che sono stati impegnati per l'intera serata nello svolgimento dei dovuti accertamenti oltre che nelle operazioni di spegnimento dell'incendio.

PRIMA RICOSTRUZIONE, SENTITI I VICINI

Una primissima ricostruzione di quanto accaduto ieri sera a Cecchina, in seguito al ritrovamento di madre e figlia morte farebbe pensare ad un terribile caso di omicidio-suicidio. Dalle prime ipotesi, la madre 43enne avrebbe prima ucciso a coltellate la figlia 18enne, poi sarebbe salita sul terrazzo dell'abitazione e si sarebbe lanciata nel vuoto, suicidandosi. Gli inquirenti avrebbero già raccolto le prime importanti testimonianze di alcuni inquilini secondo i quali le due donne, che vivevano insieme nel medesimo appartamento, erano solite litigare. Anche ieri sera, prima della tragedia, sarebbero state coinvolte nell'ennesimo alterco udito anche dagli stessi vicini di una palazzina di quattro piani. Madre e figlia vivevano proprio all'ultimo piano e la loro casa sarebbe andata letteralmente distrutta dal rogo. Intanto gli uomini dell'Arma stanno procedendo al fine di fare chiarezza sui reali rapporti tra le due donne e per questo stanno sentendo in queste ore vicini di casa e conoscenti.

