Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate/ Ultime notizie, Nicola Della Morte: in fuga killer 25enne

Nicola Della Morte, calciatore dilettante 23enne, è stato ucciso a Sassari dopo una lite in un locale, con una coltellata al petto: si cerca killer 25enne in fuga.

28 maggio 2018 Emanuela Longo

Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate (LaPresse)

Non accenna a fermarsi la scia di sangue nelle ultime ore e dopo il caso del calciatore Federico Zini, suicida dopo aver ucciso la ex fidanzata, giunge oggi la notizia di un altro giovane sportivo morto. Si tratta di Nicola Della Morte, calciatore dilettante 23enne e giocatore dell'Ottava, squadra che milita nella prima categoria sarda. Il ragazzo è stato ucciso la scorsa notte, intorno all'una, nei pressi del campo sportivo della borgata che dà il nome alla squadra nella quale giocava, anche se per vivere faceva di mestiere l'impiantista. A dare notizia del nuovo caso di omicidio è oggi Repubblica.it, che rivela i primi drammatici particolari in merito all'uccisione di Nicola Della Morte. Il giovane sarebbe stato accoltellato al petto, presumibilmente al culmine di una lite. Il calciatore, nella serata di ieri si era recato insieme ad alcuni compagni di squadra ed altri amici in un circolo privato nei pressi dell'impianto sportivo. E proprio qui si sarebbe consumato il terribile omicidio che lo ha visto, suo malgrado, protagonista.

KILLER IN FUGA: RICERCATO 25ENNE

Nicola Della Morte era nato a Chiavenna, in provincia di Sondrio, ma si era poi trasferito a Sassari dove oltre al lavoro di impiantista era un calciatore dilettante. La squadra locale in cui giocava era appena retrocessa in Seconda categoria al termine di una stagione non fortunata dopo lo spareggio per 3-1 con il Codrongianos sul campo neutro di Nulvi, nel sassarese. Il 23enne si trovava nel circolo privato quando, nella serata di ieri secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, sarebbe giunto il suo presunto assassino, un 25enne originario di Carbonia e residente a Sassari. Sin da subito il ragazzo avrebbe iniziato ad infastidire i presenti, in particolar modo le ragazze che si trovavano nel locale, dando vita ad una discussione che avrebbe finito col coinvolgere anche il giovane calciatore. Della Morte avrebbe così invitato il 25enne ad allontanarsi dal locale ma a quel punto il disturbatore avrebbe estratto un coltello, colpendolo dritto al petto ed uccidendolo. L'assassino si sarebbe poi dato alla fuga ed al momento sarebbero ancora in corso le ricerche.

