Varese, segregata in casa dal marito/ Nonni costringevano i figli a prenderla a sassate, arrestato 35enne

Varese, segregata in casa dal marito: finisce l'incubo lungo anni vissuto da una donna, presa a sassate dai figli costretti a farlo dai nonni. Uomo 35enne arrestato

28 maggio 2018 Emanuela Longo

Arriva dalla provincia di Varese l'ennesimo caso di violenza su una donna che solo dopo molti anni ha deciso di denunciare il marito ed i nonni dei suoi figli, complici di una serie di maltrattamenti. A rendere noto l'incubo vissuto da una donna di Cassano Magnago è stato il quotidiano Il Mattino che come spiega, il marito 35enne di origini albanesi aveva letteralmente segregato in casa la moglie costringendola a subire le forme di violenza più inaudite e che andavano dalle minacce verbali alle aggressioni fisiche. Nel suo piano diabolico a scapito della coniuge connazionale, erano stati coinvolti anche i suoi genitori e, indirettamente, i figli anche loro vittime. Solo dopo attente indagini i carabinieri di Busto Arsizio sono arrivati a ricostruire le immani violenze perpetrate per anni ai danni della povera vittima ed hanno così proceduto all'arresto del 35enne con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. I suoceri della vittima, invece, sono stati sottoposti al provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento a nuora e nipoti per oltre 10 anni.

NONNI COSTRINGEVANO NIPOTI A PRENDERE MADRE A SASSATE

Dopo anni di violenze, è giunto al termine il calvario di una donna albanese, costretta a subire violenza dal marito e dai suoi suoceri. Secondo le accuse, il 35enne avrebbe in diverse circostanze aggredito fisicamente la donna, minacciandola di morte, insultandola e privandola della sua libertà. Al tempo stesso avrebbe anche maltrattato i suoi stessi figli servendosi della complicità dei suoi genitori. Questi ultimi avrebbero addirittura costretto i propri nipoti, in diverse occasioni, a colpire la madre a sassate addirittura quando era incinta del suo ultimo figlio. La stessa gravidanza era stata per questo messa seriamente a rischio. Solo dopo un lungo periodo all'insegna delle violenze, la donna si sarebbe lasciata convincere da un conoscente della famiglia a sporgere denuncia contro il marito ed i suoceri.

