Bomba d'acqua a Bologna/ Casalecchio, gravi disagi alle strade: almeno 40 chiamate ai vigili del fuoco

Immagine di repertorio (Pixabay)

Bomba d’acqua a Bologna, ore di disagi e di pausa in Emilia Romagna. Come riportato dai colleghi dell’Ansa, per più di mezz’ora si è abbattuto nel pomeriggio un forte acquazzone. Colpita in particolar modo la zona di Casalecchio: recati gravi disagi sulle strade, con alcuni rami caduti dagli alberi a causa del maltempo hanno reso complicata la circolazione delle automobili. Sono stati segnalati dei problemi sull'Asse Attrezzato, la nuova Bazzanese, viale Togliatti e via Paolo Nanni Costa. E ancora: alcuni sottopassi si sono allagati, cantine e locali ad altezza strada sono stati invasi dall’acqua. La preoccupazione per la forte precipitazione ha spinto alcuni cittadini della zona a chiamare i vigili del fuoco di Bologna: almeno quaranta le chiamate ricevute dai pompieri come sottolineato dall’agenzia di stampa.

TORNA IL MALTEMPO

La situazione di Bologna è stata monitorata nelle ultime ore da ProtCiv URLS, che ha costantemente segnalato l’evoluzione del maltempo che ha colpito la città emiliana: temporali intensi dall’Appennino verso la pianura, dalla provincia di Parma alla provincia di Bologna. Temporali che si sono evoluti con il trascorrere delle ore in grandine, che ha colpito non solo bologna ma anche Rimini e Forlì-Cesena. La grandine nelle ultime ore si sta trasferendo verso nord-est, con anche Ferrara che è stata colpita dalle precipitazioni. Non sono stati segnalati danni gravi a edifici o strutture, così come non sono stati riscontrati feriti tra i cittadini. Vigili del fuoco al lavoro per risolvere i problemi causati da questa bomba d’acqua, con il maltempo che continua a colpire il centro Italia…

