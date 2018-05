Ciriaco De Mita, rapinata la villa/ Furto nella casa di Nusco: tanta paura per l’ex Premier e consorte

Una notte di terrore quella appena passata per Ciriaco De Mita. L’ex presidente del consiglio è stato derubato nella sua villa di Nusco, dove lo stesso è sindaco. Insieme all’ex Premier vi era anche la moglie, Annamaria Scarizia. I due erano ancora svegli quando quattro malviventi, come riportato dall’edizione online de La Repubblica, si sono introdotti nella loro abitazione: una volta individuato il novantenne politico, lo hanno costretto con minacce e spintoni ad aprire la cassaforte di casa, sbloccando il congegno di sicurezza. I quattro rapinatori si sono quindi impossessati del denaro e degli oggetti preziosi contenuti al suo interno, per poi darsi alla macchia. Una volta scappati, De Mita e consorte hanno subito chiamato i carabinieri, che sono giunti sul luogo del furto con celerità.

INDAGANO LE FORZE DELL’ORDINE

Le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire l’accaduto interrogando i due rapinati, ancora scossi per l’irruzione subita. Non è chiaro se i quattro malviventi fossero armati o meno. Stando a quanto scrive La Repubblica, anni fa la villa di De Mita era dotata di sofisticati sistemi di allarme, soprattutto quando lo stesso ricopriva degli importanti incarichi istituzionali. Un periodo non proprio positivo per l’ex primo ministro, che già ieri aveva ricevuto l’avviso di indagini per la moglie e le figlie, con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e di peculato mediante profitto dell’errore altrui. Un’inchiesta portata avanti dalla procura di Avellino sulla gestione dell’associazione Aias che si occupa di assistenza ai disabili, e sugli accreditamenti con gli uffici della sanità della Regione Campania.

