Frana di Gallivaggio/ Video, si è staccata l'intera parete rocciosa: paura, ma nessun ferito

Frana di Gallivaggio, provincia di Sondrio: video, si è distaccata parte della parete rocciosa. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla caduta dei materiali

Frana di Gallivaggio

Era attesa per oggi martedì 29 maggio 2018 ed è arrivata: parliamo della frana di Gallivaggio, in provincia di Sondrio. Come sottolineato da giornaledisondrio.it, la parete rocciosa è collassata poco dopo le ore 16.30. Sulla strada si è riversata una quantità impressionante di materiale che si è staccato dalla parete, uno spettacolo spaventoso che è stato ripreso dai telefonini di alcuni abitanti. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto dalla caduta dei materiali, solo un grosso spavento. Negli ultimi giorni il movimento del corpo frana aveva segnato una rilevante ripresa della velocità, una situazione che è stata monitorata costantemente dal sistema radar di Arpa e dagli estensimetri presenti sul posto. I valori rilevati hanno portato al superamente della soglia di elevata criticità e per questo motivo i comuni della zona hanno invitato la popolazione a non transitare nell’area interessata. Nelle ultime ore la situazione è stata monitorata costantemente, con i valori rilevati sia di giorno che di notte.

FRANA DI GALLIVAGGIO: IL VIDEO

Il comune di Campodolcino nella giornata di ieri aveva diramato un comunicato attraverso cui ha invitato gli abitanti a non mandare a scuola i figli a Chiavenna, altro comune della zona. Ecco la nota in questione: “Dagli ultimi dati ricevuto si è registrato un considerevole aumento della velocità della frana. Il rischio di un imminente collasso è reale. Per tale motivo si ritiene opportuno annullare l’incontro informativo di questa sera. Seguiranno comunicazioni. Chiediamo alle famiglie di non mandare a scuola a Chiavenna i ragazzi. Comunichiamo che anche le scuole medie di Campodolcino rimarranno chiuse. Aperta primaria e asilo fino alle 14”. I valori rilevati nelle ultime 24 ore oltrepassavano le condizioni di sicurezza e per questo motivo è stato consigliato alla popolazione di non transitare sotto la strana per evitare rischi. Negli ultimi giorni la ditta incaricata dal comune ha effettuato diversi lavori, ad esempio il completamento della legatura con reti e tiranti e un primo importante disfaggio nella parte superiore della massa instabile. Pochi minuti fa è giunta la frana e qui di seguito vi riportiamo il video ripreso da un abitante:

