Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 29 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 63/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 29 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.64/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

L'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto e i numeri vincenti: questa la previsione per la serata di tutti gli appassionati della Sisal. I giochi ritornano in pista per premiare le divere regioni italiane e milioni di giocatori, tutti in fila e in attesa di scoprire l'esito del concorso. Non c'è niente di meglio che attendere i numeri vincenti dando uno sguardo a quanto accaduto nell'appuntamento precedente, in cui il Lotto è riuscito a battere il rivale e cugino 10eLotto in fatto di vincite. Il premio maggiore è stato centrato infatti da un giocatore della provincia di Verona, di Legnano, grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi su Venezia. La vincita è stata di 130 mila euro. Il premio vinto da un giocatore della provincia di Bologna, di Crevalcore, ammonta invece a più di 50 mila euro. Terno secco infie per Catania, con un premio da 18 mila euro grazie ad una combinazione sulla Nazionale. In testa per le vincite del 10eLotto il fortunello di Mola di Bari, che ha realizzato 50 mila euro grazie ad un 9 con opzione Oro annessa. La combinazione è stata giocata in modalità frequente. Parma centra invece 40 mila euro con un 9 vincente, mentre un'altra vincita gemella da 20 mila euro è stata assegnata a Palermo.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot da 40,5 milioni di euro per un SuperEnalotto sempre più appetitoso. Il nuovo concorso ci svelerà presto numeri vincenti e premi collegati alle molteplici quote del gioco. Cosa fare in attesa di scoprire se saremo fra i vincitori? Meglio dare uno sguardo alle statistiche ed alle vincite registrate nell'ultimo appuntamento. Un fortunello n testa alla classifica grazie al bottino del 5, che sfiora i 199 mila euro grazie al 5. Seguono tre giocatori che hanno indovinato gli oltre 31 mila euro assegnati dal 4+, mentre 87 vincitori si sono aggiudicati il premio del 3+, ovvero da 2.357 euro a testa. Si prosegue con 662 vincitori per la quota del 4, pari a 312,25 euro, contro i 26.008 giocatori che hanno invece centrato i 23,57 euro abbinati al 3. Cinque euro tondi ancora una volta per il 2, vinto da 392.246 appassionati, molti di più rispetto ai 25.258 che hanno ottenuto il premio identico grazie allo 0+. La classifica si conclude con i 10 euro dell'1+, realizzati da 12.205 giocatori e dai 100 euro che il 2+ ha assegnato ai suoi 1.951 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti: quale sarà il destino dei giocatori che parteciperanno all'estrazione di questa sera? Per scoprirlo dobbiamo solo assicurarci di non rimanere fuori dai giochi e realizzare una combinazione a più numeri che ci permetta di far parte del concorso. Solo in questo modo potremo sperare di centrare i premi messi in palio dalla Sisal. Si parte quindi proprio dai numeri, spesso difficili da individuare. Ecco perché la nostra Rubrica ritorna tre volte a settimana per non lasciarvi da soli di fronte ai tanti punti interrogativi che riguardano questa particolare operazione. Smorfia napoletana sotto braccio, i numeri verranno individuati grazie ad una news che ci parla di denunce e cozze. Sembra infatti che un uomo abbia chiamato più volte le autorità a causa di un piatto troppo ridotto di molluschi, lamentandosi più volte del presunto raggiro messo in atto da un ristorante della Florida. Si tratta tra l'altro di un 50enne che ha lamentato la stessa scarsità di cibo per ben due volte in due momenti differenti, sempre ordinando un piatto di cozze al vapore. Il risultato è che a farne le spese è stato proprio il contestatore, che è stato denunciato per uso improprio del numero di emergenza. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la cozza, 81, il piatto, 2, l'allarme, 32, l'emergenza, 30, e la Polizia, 53. Come Numero Oro scegliamo invece la cena, 43.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo quasi arrivati al momento più atteso dai giocatori italiani: il SuperEnalotto, il Jackpot e i numeri vincenti saranno i protagonisti del concorso di questa sera. Sono tante le operazioni da svolgere prima di scoprire quali saranno le combinazioni più fortunate dell'estrazione: al primo posto delle preoccupazioni degli appassionati ci sono ancora idee e iniziative da sfruttare in caso di vincita. KickStarter si unisce alla nostra Rubrica anche oggi, per proporvi un possibile progetto su cui investire il vostro gruzzoletto. La proposta di oggi riguarda un'iniziativa che piacerà agli appassionati di chimica e delle composizioni di materiali organici e non. Parliamo del Community Microscope Kit, un set di accessori utili per analizzare tramite microscopio tutto ciò che ci circonda. Il goal è già stato raggiunto, ma mancano ancora 29 giorni per fare le nostra offerta. Il funzionamento è semplice e spazia dai batteri alle piccole amebe, fino a tutte le particelle che compongono il mondo invisibile che si trova tutto attorno a noi. Il kit permette di fare le proprie analisi in modo semplice e da casa, mentre il team funziona come un gruppo di lavoro verso e proprio. Un vero gioiello per poter portare avanti un lavoro di squadra vincente.

© Riproduzione Riservata.