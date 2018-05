Melegatti è fallita, libri in tribunale/ Verona, non basta fondo Usa e appello dipendenti: il pandoro è finito

Melegatti, il Tribunale di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: libri contabili dai giudici, non basta il fondo Usa e neanche l'ultimo appello dei dipendenti lavoratori

29 maggio 2018 Niccolò Magnani

Melegatti, dichiarato fallimento (foto da Facebook Melegatti)

Alla fine, il pandoro non solo non lo mangeremo il prossimo Natale ma proprio non lo mangeremo più: la storica Melegatti è infatti stata dichiarata fallita oggi 29 maggio 2018 dal Tribunale di Verona, con annesso fallimento anche della “Nuova Marelli” di San Martino Buon Albergo, la controllata della storica ditta di pandori veronese. Si chiude dopo mesi la tormentata e drammatica vicenda legata alla azienda originaria di San Giovanni Lupatoto: il pubblico ministero aveva richiesto i libri contabili per il fallimento e oggi il Tribunale ha accolto l’istanza una constata la forte e “pesante situazione debitoria”. Crac-Melegatti dal punto di vista economico, con le ultime stime che parlano di circa 50 milioni di euro di debito, ma soprattutto dal lato dei lavoratori che in 350 perdono così il proprio posto di operai e dipendenti dell’azienda veronese. Non basta la fortissima campagna di solidarietà lanciata prima del Natale 2017 - #NoiSiamoMelegatti - con interventi di politici, attori, vip che sui social si scatenarono sul salvataggio della storica Melegatti, e non basta il fondo americano D.E. Shaw & C che aveva presentato un piano di salvataggio nelle scorse settimane per un investimento di 20 milioni di euro per rilanciare il marchio fondato da Domenico Melegatti nel 1894, dopo aver presentato il brevetto del pandoro.

INASCOLTATO L’APPELLO DEI DIPENDENTI

Questa mattina con una inserzione a pagamento sui media i lavoratori della Melegatti avevano lanciato un ultimo disperato appello per chiedere di separare i il giudizio sulle responsabilità degli amministratori dalle strade che potrebbero dare un futuro all'azienda per la quale il fondo Usa. «Vogliamo dire la nostra (…) rappresentiamo la parte onesta, credibile e seria, noi siamo coloro che fino ad oggi con dignità, sacrificio e senso del dovere hanno mantenuto in vita l’anima dell’azienda, il suo lievito madre e allo stesso modo stiamo tenendo in vita la speranza», si legge nella prima parte della missiva inviata al giudice di Verona dai dipendenti Melegatti, che poi aggiungono «Oggi ci può essere un domani solo grazie all’unica, credibile, seria e determinata proposta arrivata dal fondo americano De Shaw & Co, che da oltre un anno sta alacremente lavorando per questo e che inspiegabilmente non è stato preso in considerazione chiediamo di aiutarci separando il giudizio sull’operato degli amministratori, da quello sul futuro di 350 famiglie», si conclude la missiva, riportata da Fanpage. Purtroppo, tutto inutile con i libri portati in Tribunale nei prossimi giorni che decreteranno anche l’effettivo a livello pratico fallimento della storica ditta di pandori.

© Riproduzione Riservata.