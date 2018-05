Milano-Roma Alta Velocità/ Stop treno 350 chilometri orari: chiuso il progetto Trenitalia

Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni alta velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena

29 maggio 2018 Paolo Vites

Treno Italo

Un risparmio di dieci minuti di tempo di percorrenza vale un test che comporta un impegno non da poco e spese non indifferenti? Secondo il ministero dei trasporti e l'agenzia per la sicurezza ferroviaria no. Viene così cancellato il progetto del treno alta velocità Milano-Roma che, viaggiando a 350 chilometri orari avrebbe permesso di compiere il tragitto in due ore e 40 minuti. I Frecciarossa e gli Italo hanno infatti un limite di 300 chilometri orari (che viene raggiunto più che altro nella tratta Reggio Emilia-Piacenza). Ma il test previsto in orario notturno avrebbe costretto a disseminare di ghiaia le sedi dei binari per elasticizzare i micro spostamenti; già all'epoca dei test per i treni attuali ad alta velocità si erano manifestati problemi e ingenti spese monetarie.

ITALO AVEVA PROTESTATO

Inoltre la compagnia Italo ha protestato perché il test sarebbe stato effettuato solo per i convogli di Trenitalia che quindi avrebbero avuto un vantaggio competitivo e di conoscenze tecniche superiore a loro, in poche parole concorrenza sleale. Dunque stop a tutto quanto, per il ministero si tratta di un impegno tale che a fronte dei dieci minuti di tempo risparmiato non vale la pena neanche affrontare. In realtà in Italia un treno che tocca i 350 chilometri orari già esisteva ed è il treno superveloce Etr 1000 e che consente appunto il taglio di quasi dieci minuti rispetto agli altri alta velocità, adesso però neanche questo potrà superare la soglia dei 300 chilometri orari. C'è ancora una speranza: toccare quella velocità solo in caso siano stati registrati ritardi particolarmente gravi per recuperare il tempo perduto. Ma chissà.

© Riproduzione Riservata.