Milano, ladri a casa del sindaco Beppe Sala, rubati un Rolex e dei gioielli d’oro: lasciati pc e documenti. E' successo nella notte fra sabato e domenica, mentre era in Liguria

E’ stata rapinata l’abitazione milanese del sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino meneghino era in vacanza in Liguria lo scorso weekend, quando, nella notte fra sabato e domenica, ha ricevuto la visita dei ladri. Alcuni “topi d’appartamento” si sono introdotti nell’abitazione del sindaco milanese che si trova in uno stabile nella zona Brera. I ladri hanno forzato senza troppi problemi la porta blindata dell’appartamento grazie ad un piede di porco, e poi sono entrati nell’abitazione mettendola completamente a soqquadro. La refurtiva, stando a quanto scrive MilanoToday, sarebbe pari ad un Rolex, una macchina fotografica, e alcuni gioielli in oro. Non sono invece stati toccati il pc e i documenti del sindaco.

LUNEDI' HA FESTEGGIATO I 60 ANNI

Non è la prima volta che nel condominio dove abita Sala avvengono dei furti, e non è da escludere che gli autori della rapina sapessero effettivamente chi stessero derubando. Sicuramente una spiacevole notizia per Sala, che si stava godendo un momento di relax al mare, e che nella giornata di ieri ha compiuto sessant’anni. Il primo cittadino li ha festeggiati anche in maniera social, pubblicando una foto su Instagram con la didascalia: «Ma davvero? Sono passati 60 anni? Ora viviamo giornate difficili, ma ho certamente visto di peggio. E mi ritrovo qui, con le mie contraddizioni e la mia umana debolezza, ma anche con tanta voglia di vivere».

