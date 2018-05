Nicolas Schon, bambino di 4 anni morto a Carpi/ Autopsia rivela lesione in mezzo alla fronte (Pomeriggio 5)

Nicolas Schon, bambino di 4 anni morto a Carpi: autopsia rivela lesione in mezzo alla fronte. I dubbi sulla versione della madre. Gli aggiornamenti oggi a Pomeriggio 5 sul caso.

29 maggio 2018 Silvana Palazzo

Nicolas Schon, bambino di 4 anni morto a Carpi

Svolta nelle indagini di Nicolas Schon, il bambino di 4 anni di Carpi morto in circostanze poco chiare. Dall'autopsia sul corpo del piccolo sono emersi due particolari: una lesione nella fronte, proprio sopra gli occhi, e una ecchimosi sul labbro. Il segno riguarda una botta impressa sull'osso cranico, ora si tratta di capire cosa l'abbia provocata. La spiegazione avanzata dalla madre, Anna Beltrami, e dal suo difensore, l'avvocato Luca Brezigar, è che Nicolas si sia ferito in quel punto e sul labbro nel momento drammatico e concitato in cui veniva caricato in auto dopo essere stato trovato privo di sensi tra l'erba alta vicino all'argine del Cavo Lama di Soliera. Ma quella lesione sulla fronte può aver provocato la morte di Nicolas? Bisognerà aspettare la relazione del medico legale incaricato dalla Procura, ma stando al medico legale la causa del decesso del bambino è ipossia, anche se al soffocamento non corrispondo segni esterni sul corpo del bimbo. Inoltre, nessun segno di soffocamento provocato per violenza.

NICOLAS SCHON, BAMBINO DI 4 ANNI MORTO A CARPI

I carabinieri sono tornati a svolgere sopralluoghi nel punto dove sarebbe caduto Nicolas Schon sbattendo la testa, forse per cercare una pietra o qualcosa di duro che lo abbia colpito in fronte, anche se non è detto che abbia provocato un trauma alla lunga mortale. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, si potrebbe pensare ad una spiegazione alternativa: un oggetto che lo ha colpito con violenza, ma per ora non c'è prova che renda questa ipotesi credibile. Il caso presenta molti lati oscuri: gli abiti che Nicolas indossava quando è arrivato al pronto soccorso sono spariti. Sarebbero stati buttati. Non è chiara la ragione per la quale è avvenuto ciò. Questo vuol dire che non è possibile fare accertamenti sugli indumenti del bambino. Quando è arrivato al Ramazzini il bambino era accovacciato nell'abitacolo della Lancia Musa sul lato del passeggero. La madre avrebbe spiegato ai carabinieri che il bambino si trovava in quella posizione in seguito ad una brusca frenata. Una cosa è certa: l'indagine sulla morte di Nicolas è tutt'altro che chiusa.

