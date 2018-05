Tutor SICVE spenti in autostrada: si litiga per il brevetto/ Tanti morti nel weekend: nuova versione a luglio

Tutor SICVE spenti in autostrada: si litiga per il brevetto. Tanti morti nel weekend: nuova versione iper tecnologica in arrivo a luglio: sfrutterà il wi-fi e leggerà le targhe

Tutor spenti fino a metà luglio

Sono stati spenti i tutor sulle autostrade di tutta Italia. Il noto sistema che rivela la durata di percorrenza da un preciso tratto ad un altro, calcolandone la velocità media, e di conseguenza, scoprendo se sia stato superato o meno il limite consentito di 130 km/h, non è più in uso. Al centro dello spegnimento non vi sarebbe un malfunzionamento o un ripensamento sull’utilizzato dello stesso, bensì, come scrive il Corriere della Sera, una disputa legale riguardante il brevetto. Dal 10 aprile scorso è infatti in atto una vertenza fra la società Autostrade per l’Italia, e la Craft, un’azienda toscana che rivendica i diritti sul brevetto del tutor. Autostrade non intende pagare il brevetto, di conseguenza, ha fatto ricorso in Cassazione presentando poi dei nuovi modelli che dovrebbero essere installati a partire dalla metà del mese di luglio, in vista dei weekend da bollino nero di agosto.

IL NUOVO MODELLO 2.0

Per i prossimi mesi, quindi, sarà possibile circolare “liberamente” sulle autostrade italiane, ma ciò non significa che bisognerà superare i limiti di velocità imposti: rispettare le regole deve essere uno stile di vita e non un qualcosa che si fa solamente per evitare una multa. Detto questo la Polstrada ha fatto sapere che i morti nello scorso weekend sono aumentati (ben 27 decessi sulle autostrade) e ciò potrebbe senza essere dubbio correlato alla notizia dei tutor spenti: evidentemente la notizia si è sparsa a macchia d’olio fra gli automobilisti, e qualcuno ci ha rimesso la vita. Dicevamo del nuovo modello in arrivo questa estate, un nuovo tutor che sfrutterà la tecnologia wi-fi, quindi via internet, con le telecamere che cattureranno tutte le targhe delle auto, e queste saranno analizzate da un sistema centrale, che scoprirà ogni irregolarità, anche non legata alla sola velocità, leggasi bollo pagato, assicurazione, revisione, e via discorrendo.

