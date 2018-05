"Fatima non ci piaci: sei nera!": licenziata da casa di riposo/ Senigallia, tutto per lamentele degli anziani

03 maggio 2018 Emanuela Longo

"Fatima non ci piaci: sei nera!": licenziata da casa di riposo (Pixabay)

Arriva da Senigallia, in provincia di Ancona, una nuova storia a sfondo razzista destinata a fare indignare. Fatyma Sy è una donna di 40 anni originaria del Senegal. Era in prova presso una casa di riposo dove aveva dimostrato di sapere fare molto bene il suo lavoro eppure, nonostante questo, sarebbe stata licenziata. O meglio, non le sarebbe stata data neppure la possibilità di firmare il contratto di lavoro che l'avrebbe legata professionalmente all'Istituto Opera Pia Mastai Ferretti, come riporta Repubblica.it. La motivazione sarebbe sconcertante: malgrado abbia dimostrato di essere all'altezza del lavoro, gli ospiti della struttura non volevano una donna di colore tra di loro. Da qui, la decisione di licenziarla. Sarebbe stato dunque il colore della sua pelle a non piacere agli anziani ospiti della casa di riposo che si sarebbero lamentati con la cooperativa che gestisce il centro usando frasi piuttosto eloquenti: "Non ci piaci, sei nera", ed ancora, "Ecco un'altra nera".

PERDE IL LAVORO A CAUSA DELLE LAMENTELE DEGLI ANZIANI OSPITI

Nel corso del suo lavoro in prova presso la casa di riposo di Senigallia, Fatyma Sy sarebbe stata non solo offesa verbalmente ma anche insultata e derisa dagli anziani che vengono ospitati nella struttura e che avrebbero contribuito al suo licenziamento. La prova andava avanti da alcuni giorni e l'esito era più che positivo. A piacere erano stati non solo il suo modo di lavorare ma anche il suo atteggiamento nei confronti degli anziani. Questo però non sarebbe bastato a farle avere il lavoro in quanto proprio le eccessive lamentele degli ospiti di cui avrebbe dovuto occuparsi e riferite non all'operatrice direttamente bensì alla Cooperativa Progetto solidarietà avrebbero portato al suo licenziamento. In realtà è bene sottolineare come i responsabili della cooperativa abbiano preferito non assumerla in quella struttura per evitare che la giovane donna senegalese, madre di due figli rimasti nel suo Paese di origine, dovesse lavorare in un ambiente fortemente ostile. Per tale ragione, hanno assicurato gli stessi responsabili, la donna sarà preso inserita in un'altra realtà, si spera certamente più tollerante.

