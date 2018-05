Asti, maxi operazione anti ‘Ndrangheta/ Decine di arresti: smantellata organizzazione di droga e armi

Maxi operazione delle forze dell’ordine questa mattina ad Asti, nel sud del Piemonte. Trecento carabinieri, provenienti anche dalla Valle d'Aosta, hanno arrestato decine di persone facenti parte di un’organizzazione di matrice ‘ndranghetista, a cui sono stati contestati i reati di estorsione, traffico di armi e spaccio di droga. Dopo un’indagine lunga e complessa durata più di due anni, in cui le forze dell’ordine, coordinati dalla Dda, la Direzione distrettuale antimafia, di Torino, sono rimaste nell’ombra per raccogliere prove e indizi, è stata finalmente sgominata una costola importante della nota mafia calabrese nel nord dell'Italia. I carabinieri hanno dato esecuzione alle numerose ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip di Torino, verso trecento persone dell’organizzazione ‘ndranghetista.

SEQUESTRATI 300 KG DI DROGA

Inoltre, nelle provincie di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno arrestato 23 italiani (16 in carcere, 6 ai domiciliari, e uno con obbligo di presentazione), per spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto illegale di armi, detenzione abusiva di armi e munizioni, e intestazione fittizia di beni. Un’indagine legata, anche in questo caso, all’Ndrangheta, visto che i 23 fermati si rifornivano dalla mafia calabrese per spacciare cocaina, mentre dalla Spagna e da alcuni nordafricani, acquistavano hashish e marijuana. La merce veniva rivenduta in Lombardia, Piemonte e Liguria, e le forze dell’ordine hanno sequestrato ben 300 chilogrammi di droga.

