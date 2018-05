Catania, corruzione negli Ispettorati del Lavoro/ 9 indagati e 4 arresti, altre 13 persone coinvolte a Foggia

Catania, corruzione negli Ispettorati del Lavoro: 9 indagati e 4 arresti, altre 13 persone coinvolte a Foggia. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina in Sicilia e in Puglia

Blitz della Guardia di Finanza a Catania e Foggia

Maxi blitz questa mattina a Catania e a Foggia. Coinvolte 26 persone, di cui quattro arrestate, a cui si contestano i reati di corruzione. Nel dettaglio, nove persone sono indagate in Sicilia e 4 sono finite agli arresti domiciliari, mentre altre 13 sono sotto indagine in Puglia. Le prime sono finite sul registro degli inquirenti per corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici, nell'ambito di un'inchiesta sul locale Ispettorato del Lavoro. A Foggia, invece, si contestano i reati contro pubblica amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica. Attenzione in particolare all’indagine catanese, dove sono coinvolti anche l'ex deputato regionale dei centristi Marco Forzese, e l’ex consigliere di Forza Italia, Antonio Nicotra.

I REATI COMMESSI FRA LA FINE DEL 2017 E L’INIZIO DEL 2018

Come sottolineato dai colleghi de La Repubblica, risultano sul registro degli indagati anche Domenico Amich, direttore dell’Ufficio Territoriale del Lavoro di Catania, Franco Luca, direttore sanitario dell’Asp di Catania, e la responsabile dell’Ufficio Legale del medesimo Ispettorato. I reati sarebbero stati commessi fra la fine del 2017 e l’inizio di questo anno, e i militari della Guardia di Finanza stanno perquisendo la sede di Catania dell’ufficio provinciale del lavoro, per sequestrare eventuali atti. Reati molto simili quelli compiuti in Puglia, dove le misure cautelari sono state emesse nei confronti di professionisti, pubblici ufficiali e consulenti, che si mettevano d’accordo con coloro che dovevano controllare.

© Riproduzione Riservata.