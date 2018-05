Come Alfie Evans/ Un nuovo farmaco può bloccare malattie che distruggono il cervello dei bambini?

03 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Pare sia stato scoperto un farmaco che blocca le malattie neurodegenerative nei bambini come quella che ha portato alla morte il piccolo Alfie Evans. Come riporta il portale online de La Repubblica infatti la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2) potrebbe essere bloccata. Questa patologia porta alla distruzione del sistema nervoso centrale, rendendo ovviamente impossibile la vita per chi ne viene colpito. La sperimentazione è stata condotta su ventitré bambini in quattro centri internazionali tra cui appunto il Bambino Gesù di Roma. I risultati poi sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. Non è una cosa ovviamente lanciata così all'improvviso, ma uno studio preciso che va avanti da tre anni e che ha visto diverse fasi alternarsi fino ad arrivare ad oggi quando davvero potrebbe cambiare tutto nella storia della neurologia infantile.

LA VICENDA CHE HA COMMOSSO IL MONDO

La storia di Alfie Evans ha commosso il mondo, lasciando tutti di stucco. I genitori hanno lottato contro uno Stato che ha preso decisioni per loro, con tante proteste ma alla fine purtroppo nessun lieto fine. Il bimbo era affetto da una malattia neurodegenerativa e i genitori volevano portarlo da Liverpool a Roma per sottoporlo a delle cure all'avanguardia all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. A pochi giorni dalla morte di Alfie Evans aumenta il rammarico per questa notizia che ci parla di una svolta nella storia della medicina pediatrica. Alcuni test sono partiti anche al Bambino Gesù stesso dove potrebbe davvero farsi la storia e riuscire a superare un problema che affligge bambini di tutto il mondo. Di certo per il povero Alfie Evans non c'è più nulla da fare, ma sicuramente proprio il grandissimo dolore per la sua scomparsa può essere un motivo per cercare una soluzione nel modo più rapido possibile.

