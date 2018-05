Esplosione Londra, diversi feriti ad una festa ebraica/ Ultime notizie video: scoppio durante falò

Londra, esplosione ad una festa ebraica: diversi feriti, almeno 30. Ultime notizie video: scoppio durante falò per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause

03 maggio 2018 Silvana Palazzo

Londra, esplosione ad una festa ebraica (Foto: da Pixabay)

Torna la paura a Londra: un'esplosione si è verificata nella notte nel corso di un festival ebraico a Stamford Hill, quartiere nord della capitale britannica. Nessun attacco terroristico, bensì un incidente, come confermato dalla polizia. Centinaia di persone si erano radunate per la celebrazione della festa religiosa del Lag Ba'omer. La deflagrazione è avvenuta durante l'accensione di falò. Dopo lo scoppio molti presenti avrebbero cominciato a urlare dallo spavento e in pochi minuti si è diffuso il panico. Il bilancio dell'esplosione è di una trentina di persone ferite, nessuna delle quali per fortuna in modo grave. Di queste, dieci sono state investite parzialmente dall'esplosione, mentre le altre hanno riportato traumi legati alla calca che si è creata durante la fuga. Alcune persone hanno subito ustioni al volto. I primi soccorsi sono stati prestati da Hatzola, un servizio sanitario di emergenza volontaria. Non è chiaro cosa abbia provocato l'esplosione.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 maggio 2018, molti utenti di Facebook hanno ricevuto una notifica da uno o più contatti che si trovano a Londra che sostenevano di stare bene dopo l'esplosione avvenuta nella capitale britannica. La notifica è arrivata attraverso l'app “Stai bene? Dillo a Facebook”, che in caso di situazioni di emergenza permette agli utenti di comunicare velocemente ai suoi contatti che stanno bene. Molti che hanno ricevuto questo messaggio hanno subito pensato che Londra fosse stata nuovamente colpita da un attentato terroristico, invece si è trattato di un incidente. Stando a quanto riportato da Tpi, alcune persone presenti al festival ebraico di Stamford Hill, dove è avvenuto lo scoppio, sostengono che sarebbe stato versato del carburante sul falò, mentre altri sostengono che l'esplosione sia stata causata da un telefono cellulare lanciato nel fuoco. La polizia ha escluso comunque qualsiasi connessione con atti criminali. I vigili del fuoco hanno infatti riferito di aver risposto a diverse chiamate per incendi causati da falò durante tutta la notte. La festività di Lag Ba'omer prevede infatti l'accensione di un falò.

