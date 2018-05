Georges Méliès/ Il Doodle di Google dedicato a un pioniere del cinema (oggi, 3 maggio 2018)

Il Doodle di Google dedicato a Georges Méliès: parigino, considerato l'inventore del montaggio e del cinema horror, viene celebrato il suo film "Alla conquista del Polo"

03 maggio 2018 Fabio Belli

Georges Melies, protagonista del Doodle odierno di Google

Georges Méliès è uno dei padri del cinema contemporaneo ed è protagonista del Doodle di Google di mercoledì 3 marzo 2018, il logo animato del popolare motore di ricerca che viene dedicato a personalità che hanno lasciato un segno nella storia. Stavolta tocca appunto a Georges Méliès, pioniere della cinematografia insieme ai celebri fratelli Lumières. Al quale è stato dedicato un Doodle interattivo a 360° e in realtà virtuale, per celebrare quello che viene considerato di gran lunga uno dei suoi film più famosi, ovvero: "À la conquête du pôle, Alla conquista del polo", del 1912. Il nome del Doodle odierno è “Viaggio nella Luna”, ed è stato realizzato da Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture e dalla Cinémathèque Française, ripercorrendo con immagini animate la storia e le idee innovative di Méliès.

MELIES, VISIONARIO E SOGNATORE

La storia narrata in "À la conquête du pôle" è quella del professor Maboul, ruolo da protagonista interpretato nella pellicola del 1912 dallo stesso Méliès, che si ritrova assieme ad altre sei persone a bordo di una mongolfiera in un viaggio verso il Polo Nord, in quella che Méliès aveva concepito come una commedia che reinterpretasse liberamente le straordinarie esplorazioni del capitano norvegese Raold Amundsen, uno dei pionieri dei viaggi e della scoperta del Polo Sud. Un film che fece storia perché riuscì ad imporre la visione innovativa e affascinante di Méliès sia a livello tecnico, sia come storyteller di un cinema che sembrava in grado di narrare storie eccezionali e di non mettere limite alla fantasia.

L'INVENTORE DEL MONTAGGIO E DEI FILM HORROR

Il Doodle ripercorre anche la vita di Méliès, che nacque nel 1861 a Parigi, città dove terminò anche la sua vita nel 1938. Oltre che grande regista, viene considerato a tutti gli effetti l'inventore di quello viene considerato il montaggio nel cinema. Il primo montaggio cinematografico avvenne infatti in un suo film datato 1896, intitolato "Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin", in cui venne messa in scena l'illusione di una donna che scompariva sotto un telo: il trucco fu rappresentato interrompendo le riprese, facendo uscire di scena la donna, e poi montando la scena come se non ci fosse stato alcuno stacco. Méliès viene considerato anche l'autore del primo film horror della storia, intitolato "Le manoir du diable".

