Gli italiani non esistono, i sardi sì/ Studio nazionale rivela: "Grande mix genetico"

Gli italiani non esistono, i sardi sì: questo il risultato dello studio della National Geographic Society, Sardegna eccezione con geni altamente riconoscibili

Immagine di repertorio (Twitter)

Gli italiani non esistono, i sardi sì: questo il sunto di uno studio finanziato dalla National Geographic Society e portato a termine da Davide Pettener (antropologo del Dipartimento di Scienze biologiche, antropologiche e ambientali dell'Università di Bologna) e da Donata Luiselli (Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna). Con una banca dati con tre mila campioni di dna italiani provenienti da tutte e venti le ragioni nostrane, lo studio ha tracciato la nostra storia genetica ed ha evidenziato una cosa importante: gli italiani sono il risultato di un mix genetico, discorso diverso per quanto riguarda i sardi. Perché? Come sottolineato da Casteddu Online, la storia genetica degli italiani è stata influenzata in particolare dalle migrazioni, mentre il popolo della Sardegna ha conservato le tracce più antiche anche e soprattutto per non aver subito invasioni, al pari di Baschi e Lapponi.

GLI ITALIANI NON ESISTONO, I SARDI SI

Davide Pattener ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato delle caratteristiche dei sardi e dei risultati dell’approfondito studio da lui condotto insieme a Donata Luiselli e ad altri ricercatori: “Noi siamo antropologi e studiamo la genetica delle popolazioni cercando di ricostuirne la storia. Da sempre si sa che i sardi hanno caratteristiche diverse dai popoli dell'Italia continentale, ma anche dal resto d'Europa, e questo è risaputo da almeno 30 anni. Si pensi che già quando Luigi Luca Cavalli-Sforza ha realizzato le sue mappe genetiche aveva dovuto escludere la Sardegna per le troppe peculiarità”. L'antropologo ha poi sottolineato: "Sardi con qualcosa in più o in meno? Di differente, piuttosto. Per esempio studiando Sicilia e Sardegna sappiamo che la prima è sempre stata un hub, un crogiuolo in cui le popolazioni sono sbarcate e si sono mescolate, quindi è qualcosa di molto omogeneo e molto mediterraneo. La seconda, dopo il Paleolitico e il Neolitico è rimasta geneticamente isolata e l'isolamento ha prodotto diversità".

