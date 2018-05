Lattuga killer, primo morto negli Usa/ Batterio Escherichia coli letale: 112 casi di infezione

Lattuga killer, primo morto negli Usa: sono 112 i casi di infezione negli States, con il batterio Escherichia coli che sta mettendo il terrore tra le tavole

Lattuga killer, primo morto negli Usa: terrore tra le tavole degli States, il batterio Escherichia Coli mette paura. Nelle ultime settimane negli Stati Uniti d’America sono arrivate numerose segnalazioni: 120 i casi in venticinque stati riguardo una infezione alimentare causata dal batterio in questione rilevato nella lattuga. Purtroppo, come riportato da Il Messaggero, è arrivata la prima vittima: non sono stati diffusi molti dettagli fin qui, è stato reso noto che il decesso è avvenuto in California, Peter Cassell, divisione Food Safety della Food and Drug Administration, ha affermato che l’agenzia sta lavorando per “ identificare più canali di distribuzione che possano spiegare tutti i casi a livello nazionale. Stiamo risalendo a più gruppi di persone malate in aree geografiche diverse”. Nella regione di Yuma sono stati sospesi produzione e distribuzione della lattuga ma "tuttavia, a causa della durata della conservazione pari a 21 giorni, non possiamo essere certi che i prodotti provenienti da questa area non siano più presenti nella catena di approvvigionamento".

LATTUGA KILLER, IL BATTERIO ESCHERICHIA COLI

L’infezione alimentare ha colpito 121 persone e il ceppo in questione del batterio E. coli provoca diarrea, vomito e crampi allo stomaco. Ma non solo: in quattordici delle cinquantadue persone ricoverate per l’infezione, è stata rilevata anche insufficienza renale. L’avvelenamento alimentare della lattuta è stata legata alla Regione di Yuma che rifornisce tutti gli USA dell’ortaggio nei mesi invernali: in una fattoria è stato individuata la fonte di un focolaio di infezioni rilevato all’interno di una prigione dell’Alaska come sottolineato dai colleghi de Il Messaggero: otto detenuti si sono sentiti male dopo aver mangiato la lattuga romana. Resta ancora dubbio dove abbia avuto origine il resto dell’epidemia. La Food and Drug Administration sta monitorando con grande attenzione la situazione, in particolare per evitare che altre lattughe ‘avvelenate’ vengano prodotte e vendute.

