Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto del 3 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 53/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 3 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.53//2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, 10eLotto e Superenalotto si riuniscono anche questa sera grazie ad una nuova estrazione: migliaia di appassionati sono già in prima linea, pronti a scattare verso i premi subito dopo l'annuncio dei numeri vincenti di oggi. La classifica vincite dell'ultimo appuntamento contribuisce ad alimentare l'attesa ed anche il desiderio di raggiungere i primi posti. Il podio del Lotto è stato conquistato nel precedente concorso dalla provincia di Caserta: un fortunello di Cervino ha centrato 62.500 euro grazie a quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. A seguire la provincia di Verona con Cerea ed un terno secco da 45 mila euro sulla Nazionale, ma gli stessi numeri hanno portato fortuna anche ad un appassionato della provincia di Napoli. Torre Annunziata ha centrato un terno secco da 22.500 euro. Il primo posto nella classifica vincite del 10eLotto è stato registrato invece dalla provincia di Bari. Un vincitore di Altamura ha centrato un 9 Oro in modalità frequente, con un bottino da 50 mila euro. Una vincita gemella è stata indovinata anche nella provincia di Pavia, a Broni, mentre 20 mila euro in premio sono stati assegnati ad un appassionato della provincia di Roma, di Pomezia.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto potrebbe riservarci delle sorprese nell'estrazione di questa sera: in palio ci sarà un montepremi da 29,1 milioni di euro, una meta che tutti i giocatori sognano già di raggiungere. Quote minori al seguito, da non sottovalutare dati i premi generosi che potrebbero regalare agli italiani. L'ultima estrazione ha visto infatti raggiungere il primo posto il premio del 5, con oltre 61 mila euro destinato a due fortunelli. Un unico giocatore ha invece indovinato il premio da oltre 22 mila euro del 4+, mentre 97 vincitori si sono accontentati dei 2.072 euro del 3+. I tagliandi vincenti abbinati al premio del 4 sono stati 561, con un valore di 225,43 euro, mentre 18.180 appassionati si sono portati a casa 20,72 euro a testa grazie al 3. Il premio del 2 torna invece ai minimi storici, con un premio che rimane fermo ai 5 euro tondi ed assegnato a 260.585 vincitori. Premio gemello quindi per lo 0+ ed i 17.619 giocatori che hanno indovinato la quota, mentre i 10 euro dell'1+ hanno premiato in tutto 8.540 appassionati. Infine abbiamo i 1.330 vincitori che con il 2+ hanno realizzato la quota più alta dei SuperStar a premio fisso, ovvero 100 euro cadauno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Numeri vincenti del Lotto in arrivo, per tutti i giocatori che hanno già completato la loro schedina. Molti appassionati saranno di certo in ritardo: ogni concorso vede infatti molti aspiranti vincitori correre contro il tempo per poter partecipare all'estrazione. Fra lavoro, famiglia e bambini da prendere a scuola, molti potrebbero rischiare di non fare in tempo per partecipare al gioco della Sisal. La nostra Rubrica però vuole aiutarvi nel non perdere un'occasione così importante, regalandovi dei numeri da giocare grazie all'aiuto della smorfia napoletana. Abbiamo scelto per oggi una news che ci parla di Donald Trump e di un suo omonimo. Sembra infatti che un genitore dell'Afghanistan abbia deciso di battezzare il figlio come il presidente USA nella speranza che il suo nome gli portasse fortuna. Peccato che le cose siano andate in modo diverso, dato che i genitori del neo papà non hanno accolto l'idea con entusiasmo. Così come l'Imam del paesino, che ha accusato la coppia di aver insultato la religione musulmana. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il battesimo, 85, il figlio, 50, il nome, 53, l'America, 89, e la fortuna, 90. Come Numero Oro scegliamo invece presidente, 45.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot del SuperEnalotto verrà messo in palio nel concorso di questa sera e sono di certo tanti i giocatori che vorrebbero segnare un goal così importante. Molti hanno già organizzato tutto per l'estrazione, dalla location per assistere all'annuncio dei numeri vincenti fino allo spegnimento del telefono per evitare qualsiasi tipo di interruzione. Altri ancora hanno invece pensato solo l'ultima parte di questa cosa a premi, ovvero la spesa. Ogni aspirante vincitore ha di certo in mente progetti da realizzare, sia per se stesso sia per i propri affetti. Dalla vacanza con il partner fino all'università dei figli e dalla poltrona relax per la nonna fino ai regalini per i conoscenti. Per battezzare la nostra vincita vorremo però pensare a noi stessi prima che ad ogni altro: quale progetto potrebbe soddisfare la nostra esigenza di velocità e semplicità? KickStarter viene in aiuto ancora una volta alla nostra Rubrica, che ha scelto per voi un progetto innovativo per la purificazione dell'acqua. Autowater Pro permette infatti di installare un piccolo dispositivo al rubinetto di casa, attivabile grazie ad un piccolo sensore di movimento. Un filtro al carbone eliminerà infatti le impurità dell'acqua, mentre il sensore impedirà una contaminazione da germi dovuta al contatto con oggetti sporchi. Il goal è già stato raggiunto, ma si possono fare offerte ancora per 51 giorni.

© Riproduzione Riservata.