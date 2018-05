Monza, uomo di 67 anni investito e ucciso dal treno: forse suicido/ Disagi e ritardi per i viaggiatori

Monza, uomo di 67 anni investito e ucciso dal treno: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato

Un uomo investito da un treno a Monza - LaPresse

Un uomo è stato investito da un treno questa mattina a Monza. La vittima, un 67enne, stava attraversando a piedi il passaggio a livello di via Osculati, nel capoluogo di provincia lombardo, attorno alle ore 5:40, lungo la linea che va da Milano a Lecco. Non si sa per quale ragione, fatto sta che l’uomo è stato travolto dal treno che stava sopraggiungendo in quell’istante, morendo sul colpo. Come ha riferito il macchinista del treno agli investigatori della Polizia Ferroviaria, l’uomo si è steso sui binari, e non è riuscito a frenare il convoglio. Non è ancora chiara la dinamica, ma resta molto probabile l’ipotesi di un suicidio, anche se non è da escludere che l’uomo sia inciampato e caduto a terra.

SI STANNO RICOSTRUENDO I FATTI

Sul luogo sono subito giunti i carabinieri, gli operatori sanitari e l’autorità giudiziaria per i vari rilievi, per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto, anche attraverso l’uso dei filmati delle varie telecamere piazzate sui binari. Come riferito dal quotidiano IlGiorno, fino alle 7:20 è stato sospeso il traffico ferroviario fra Monza e Arcore, nonché fra Monza e Carnate-Usmate, con conseguenti ritardi e disagi per i viaggiatori. La circolazione è stata in seguito riattivata ma su un solo binario, a senso alternato, fra Arcore e Monza, ed è stato quindi riprogrammato il servizio ferroviario, come riferisce Rfi.

© Riproduzione Riservata.