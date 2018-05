Pamela Mastropietro violentata, uccisa e poi sezionata/ Innocent Oseghale: la sua posizione si aggrava

Nuove accuse nei confronti di Innocent Oseghale

Si aggrava la posizione di Innocent Oseghale, il nigeriano già in carcere da circa tre mesi, per la morte della povera Pamela Mastropietro, 18enne romana ammazzata in circostanze ancora poco chiare. Gli inquirenti stanno facendo luce sull’accaduto e sembrano vicini ad un importante punto di svolta. Questa mattina al nigeriano è stata notificata in carcere una nuova ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario. Fino ad ora, come sottolineato da La Repubblica, il malvivente africano era accusato solamente di occultamento di cadavere, ma la sua posizione si è decisamente complicata grazie appunto alle indagini portate avanti dai carabinieri del Ris in queste ultime settimane, e alle nuove prove a suo carico.

PRIMA IL RAPPORTO SESSUALE, QUINDI…

Stando alla ricostruzione effettuata da Giuseppe Giorgio, il procuratore di Macerata, Oseghale avrebbe condotto Pamela nel suo appartamento, le avrebbe dato una dose di eroina, e avrebbe abusato sessualmente di lei. Questo secondo aspetto è in realtà da chiarire, visto che sui resti di Pamela è stato trovato il dna del malvivente, ma pare che fra i due si fosse creato un “clima amicale”. Innocent, dopo il rapporto sessuale, avrebbe quindi ucciso la povera Pamela con due coltellate allo stomaco, per via del fatto che la stessa giovane si fosse sentita male dopo l’assunzione dell’eroina. Forse spaventato, il nigeriano ha quindi optato per l’assassino, per poi fare a pezzo maldestramente il cadavere della stessa, e nascondere i resti del corpo in due trolley.

