Reggia di Caserta, furbetti del cartellino: arrestati vigilanti/ Ultime notizie: inchiesta partita da un furto

Furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: arrestati due vigilanti, altri 4 dipendenti indagati. Le ultime notizie: inchiesta partita da un furto. Gli episodi risalgono al 2016

03 maggio 2018 - agg. 03 maggio 2018, 10.58 Silvana Palazzo

Reggia di Caserta (Foto: da Wikipedia)

Un'inchiesta della Procura di Caserta ha portato all'arresto di alcuni dipendenti della Reggia di Caserta. Dalle indagini sarebbero emersi diversi episodi di assenteismo a carico di due dipendenti, accusati quindi di truffa aggravata e continuata e false attestazioni sulla presenza in servizio. Questi i reati ipotizzati e per i quali stamattina è scattata un'operazione della Polizia di Stato di Caserta. Come riportato dal comunicato ufficiale, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giovanni Maiale e Raffaele Narciso, addetti ai servizi di vigilanza presso il complesso Vanvitelliano, a carico dei quali sono stati raccolti gravi indizi in relazione a reiterati episodi di assenteismo. I due hanno l'obbligo di presentarsi, quotidianamente, ad un ufficio di polizia, immediatamente prima dell'inizio del l'orario lavorativo e immediatamente dopo la sua conclusione. Gli episodi risalgono ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, come emerso dall'attività investigativa, delegata dalla Procura alla Squadra Mobile della Questura di Caserta.

FURBETTI DEL CARTELLINO ALLA REGGIA DI CASERTA

Pedinamenti e intercettazioni video ambientali hanno permesso alla Polizia di raccogliere gravi indizi a carico dei due indagati per condotte di assenteismo sul posto di lavoro, costantemente reiterate nei periodi sopracitati. Dall'inchiesta - come riporta il comunicato della Polizia - è emerso anche che i destinatari della misura cautelare, Giovanni Maiale e Raffaele Narciso, si assentavano volontariamente, e per diverse ore, dal posto di lavoro durante l'orario nel quale invece avrebbero dovuto svolgere la loro mansione, peraltro senza alcuna autorizzazione da parte della Direzione amministrativa competente. Inoltre, c'è l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un Ente pubblico e in violazione dei doveri inerenti il pubblico impiego svolto. Sono state indagate comunque altre quattro persone. I dipendenti, a causa della loro condotta, si sono procurati un ingiusto profitto, pari alla porzione di stipendio percepita, pur non lavorando. Hanno procurato anche un danno patrimoniale e di immagine correlato all'assenza, per giunta di chi è addetto ad un delicato servizio, cioè quello della vigilanza all'interno della Reggia di Caserta. E infatti l'inchiesta ha preso le mosse proprio da un furto, agevolato dalla mancanza della sorveglianza che i due dipendenti avrebbero dovuto garantire.

