Si strappa una pellicina e rischia di morire / A Southport un 28enne in fin di vita per un'infezione

Si strappa una pellicina e rischia di morire: a Southport un ragazzo di ventotto anni rischia di perdere la vita per una brutta infezione contratta dopo essersi strappato una pellicina.

03 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Si strappa una pellicina e rischia di morire

Il ragazzo che ha rischiato di morire per essersi strappato una pellicina si chiama Luke Hanoman. Come riporta il Mirror, noto tabloid inglese, il ragazzo dopo qualche giorno ha visto che le ultime falangi del dito erano notevolmente arrossate, ma non per questo inizialmente si è preoccupato fino a quando a questo gonfiore è arrivata l'influenza e qualche linea di febbre. Appena si è recato in ospedale è stato ricoverato perché c'era una sepsi in atto nel suo corpo. Il ragazzo racconta, come riportato da Il Giornale, la sua avventura: "Ricordo di essermi svegliato in ospedale con una flebo. Il mio corpo era pieno di punti rossi e la temperatura molto alta per l'infezione in corso". La terapia antibiotica che ha ricevuto all'ospedale gli ha di fatto salvato la vita che poteva essere messa in serio rischio non fosse stata adottata ancora per qualche giorno.

UN'INFEZIONE GLI FA RISCHIARE LA VITA

Questa particolare storia arriva direttamente dall'Inghilterra, più precisamente da Southport. Un ragazzo di ventotto anni ha rischiato la vita in seguito all'infezione riportata per essersi strappato una pellicina. Un gesto che chiunque almeno una volta ha compiuto nella vita e dettato molte volte dallo stress. Considerato da molti un evento insignificante l'infezione che si crea dopo essersi strappati una pellicina, o mangiati le unghie, può portare a danneggiare davvero il nostro organismo. Per questo, ancor più che per un motivo estetico, è assolutamente consigliato di evitare questa possibilità. L'ideale è quello di ricorrere a un metodo alternativo per smaltire lo stress, come potrebbe essere il semplice chewingum oppure una caramella fino magari a rimedi più radicali che portano ad applicare un qualche spray commestibile che a contatto con la bocca crea un sapore davvero sgradevole.

© Riproduzione Riservata.