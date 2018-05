ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: fallisce Cambridge Analytica. Fronda anti-Renzi cresce nel PD (3 maggio)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: è fallita Cambridge Analytica. Cresce la fronda anti-Renzi nel PD. Roma fuori dalla Champions nonostante la vittoria sul Liverpool (3 maggio 2018)

03 maggio 2018 Fabio Belli

Maurizio Martina e Matteo Renzi (foto LaPresse)

Alla vigilia della direzione nazionale del Partito Democratico, fissato per le 15:00 di oggi, crescono gli esponenti politici che non nascondono il proprio dissenso verso Renzi. L'ex segretario del partito è accusato da molti di aver cercato di spaccare l'inizio del dialogo con il movimento Cinque Stelle, e sono in molti ad essere sicuri che domani voleranno parole di fuoco all'interno del parlamentino interno dell'ex compagine di governo. Come se non bastasse la pubblicazione del sito "senzadime", un sito che dovrebbe raccogliere le liste dei componenti della direzione favorevoli e contrari alla trattativa, ha innescato altre furiose polemiche, con lo stesso Dario Franceschini che non nasconde che l'iniziativa è una delle tante iniziative prese da Matteo Renzi da condannare senza se ne ma.

Chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook

Cambridge Analytica, la società protagonista del clamoroso scandalo sull'uso dei dati riservati degli utenti Facebook, chiude i battenti. Troppe spese legali e clienti in fuga dopo quanto accaduto, e ai dipendenti è stato formalmente chiesto di restituire i computer aziendali. Le rivelazioni da un suo ex analista, Christopher Wylie, hanno fatto scoppiare il caso, che ha avuto anche gravi ripercussioni su Facebook e la sua politica, con Mark Zuckerberg che ha dovuto riferire sull'accaduto al Senato degli Stati Uniti.

Si alza lo scontro tra il dipartimento di giustizia

Il presidente Trump Sono ore di tensione quelle che si stanno attraversando negli Stati Uniti d'America, con il presidente Trump che attacca duramente il dipartimento di giustizia, sui documenti relativa Russiagate. L'inquilino dello studio ovale minaccia l'uso dei poteri presidenziali, di contro il procuratore speciale Robert Mueller chiede un mandato per poter interrogare Trump dinanzi al congresso. Il nuovo scontro prende avvio da parte delle lamentele dei repubblicani, che sottolineano l'incompleta consegna da parte degli investigatori dei documenti che interesserebbero il presidente Trump. Il presidente da parte sua non fa altro che buttare benzina sul fuoco, e nel solito Twitter dichiara che la giustizia americana nei suoi confronti è "totalmente iniqua".

Dati positivi dal mercato del lavoro

Dati estremamente positivi quelli pubblicati nel report dell'istituto di statistica italiano che ha analizzato il mercato del lavoro del bel paese. In tale contesto spicca il tasso di disoccupazione generale che rimane stabile al 11%, un dato ampiamente sopra i livelli pre crisi, ma che rappresenta il dato più basso dal 2012 a questa parte. Scorporando i dati si nota che crescono gli occupati con un più 62.000 rispetto a febbraio, e calano in maniera importante gli inattivi che registrano quasi 100 mila unità in meno rispetto al mese precedente. Il report che è riferito a marzo sottolinea che è migliorato il livello di disoccupazione giovanile, essa cala di quasi un punto percentuale assestandosi al 31.7%. I dati sono stati commentati positivamente dal ministro dell'economia Padoan, che sottolinea come il lavoro dell'esecutivo di cui fa parte sta iniziando a dare i suoi frutti.

Champions League, Roma a un passo dall'impresa

Si è fermata a un passo dall'impresa l'avventura della Roma in Champions League. Dopo il 5-2 dell'andata ad Anfield, i giallorossi si sono imposti con un 4-2 all'Olimpico, in rimonta dopo essersi ritrovata sotto 1-2 alla fine del primo tempo. Il gol di Dzeko e la doppietta di Nainggolan nella ripresa non sono stati sufficienti per arrivare alla finale di Kiev. Grandi polemiche in casa giallorossa per l'arbitraggio dello sloveno Skomina, che sul 2-2 ha negato un rigore netto alla Roma, per fallo di mano di Alexander-Arnold su girata di El Shaarawy.

