Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: verso i numeri vincenti di oggi (221/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto: oggi i numeri vincenti del concorso del 30 maggio 2018, le ultime notizie e le vincite tutte in una sera. Curiosità e info

30 maggio 2018 Niccolò Magnani

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Si scende di nuovo nell’agone del SiVinceTutto Superenalotto dopo che solo 7 giorni fa il grande “botto” venne raggiunto con il superjackpot conquistato a Reggio Calabria per la bellezza di 92mila euro vinti incredibilmente in una tabaccheria sulla strada statale ionica 106. Lo spettacolo della fortuna applicata al gioco Sisal tra i più emergenti e giocati d’Italia: il fratello “minore” del Superenalotto ha riscosso particolare successo in questi ultimi due anni con l’appuntamento fisso del mercoledì sera che è pronto, anche oggi, a regalare a qualcuno l’intera somma raccolta con le giocate. Ad esempio, guardando sempre a sette giorni fa, sono state realizzate 20.253 vincite per un importo complessivo di 306.731mila euro: dunque non solo la fortunata o fortunato giocatore calabrese, ma anche diversi altri “fortunelli” protagonisti nelle altre categorie. A segnare il “5” sono stati in 48, guadagnando a testa 217 euro, mentre i punti “4” sono 347 che si portano a casa 72euro cadauno.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Raggiunti dai colleghi di AgiMeg, i titolari della tabaccheria vincitrice di sette giorni fa hanno raccontato lo stupore una volta scoperto della grande vincita da 92mila euro per il “6” del SiVinceTutto Superenalotto. «E’ una vincita inaspettata, ci ha lasciato a bocca aperta non saprei dire chi possa aver vinto, ci troviamo su una strada statale molto frequentata e abbiamo sia clienti abituali che di passaggio. Di certo non è la prima volta che mettiamo a segno un bel colpo: un paio di anni fa, sempre con il Superenalotto, avevamo infatti centrato una vincita da quasi 70 mila euro. In quel caso non abbiamo mai saputo chi fosse stato a vincere, speriamo di essere più fortunati questa volta», racconta ad Agimeg Angela Rigio, titolare della tabaccheria baciata dalla fortuna. In attesa di quelli nuovi in uscita questa sera, andiamo a vedere da vicino quali sono stati i numeri estratti del SiVinceTutto Superenalotto il 23 maggio scorso: 19 - 21 - 25 - 27 - 33 - 34.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

